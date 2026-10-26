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İzmir Bornova'da operasyonda 21 bin 20 litre etil alkol ele geçirildi

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İzmir'in Bornova ilçesinde kaçak alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol satışı yapıldığı belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda 10 tank içinde 21 bin 20 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 21 bin 20 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinde kaçak alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol satışı yapıldığını belirledi.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 10 tank içerisinde 21 bin 20 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.O.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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