İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 31 Ağustos İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 31 Ağustos günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi nedeniyle Şakran Sayfiye Mahallesi’nde 2. Çevre Yolu Caddesi, 3159, 3161, 3166, 3170, 3171, 3175, 3178 ve 3180 sokakları ile Yalı Caddesi ve Yenişakran Atatürk Caddesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID’si 3803505’tir.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında ağaç kesimi nedeniyle Şakran Sayfiye Mahallesi’nde 2. Çevre Yolu Caddesi ile 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183/1, 3184, 3185, 3186, 3188, 3189, 3191, 3194, 3195, 3199, 3203, 3207 ve 3209 sokaklarında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3803506’dır.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Atatürk ve Siteler mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma ID’si 3804121’dir.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Siteler Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID’si 3804130’dur.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Atatürk ve Siteler mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3804135’tir.

BERGAMA

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Bekirler, İsmailli Hacılar, Kocahaliller, Kocaköy, Öksüzler, Rahmanlar ve Tavukçukuru mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Bekirler Sokak, Hacılar İsmaili Bucağı Sokak, Hacılar Köyü İç Yolu, Serin Küme Evleri, Kocahaliller Sokak, Kocaköy Köyü İç Yolu, Öksüzler Sokak, Rahmanlar Köyü İç Yolu ve Tavukçukuru Merkez Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID’si 3801428’dir.

BORNOVA

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında ağaç kesimi nedeniyle Mevlana Mahallesi’nde 1700, 1707/10, 1710/5, 1776/13, 1776/14, 1776/7 ve 1776/8 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3804346’dır.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında ağaç kesimi nedeniyle Ergene ve Erzene mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Ergene Mahallesi’nde 2. Sokak, 456. Sokak ve Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi; Erzene Mahallesi’nde ise 22/1, 24, 24/1, 26, 26/1, 27, 29, 31 ve 456 sokakları ile Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID’si 3804352’dir.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Eğridere, Evka 4 ve İnönü mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Evka 4 Mahallesi’nde 1021, 1022, 1024, 1026 ve 1027 sokakları ile Ahmet Arvasi Caddesi, Barbaros Caddesi, İsa Yusuf Alptekin Caddesi ve Türk Telekom Evka 4 Santrali Otoparkı; İnönü Mahallesi’nde ise 1001, 1002, 1003, 1012, 994, 994/1, 994/2, 995, 997 ve 999 sokakları ile Barbaros Caddesi, Çocuk Parkı İçi Yolu, Ersoy Caddesi ve Turgut Reis Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID’si 3804980’dir.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında OG kesici arızası nedeniyle Kızılay Mahallesi’nde 473, 476, 476/1, 498, 702, 704, 705, 707, 708, 710, 712, 713, 714 ve 717 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma ID’si 3804985’tir.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 15.30 ile 15.45 arasında OG kesici arızası nedeniyle İnönü ve Kızılay mahallelerinin çok sayıda sokak ve caddesinde kısa süreli planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. İnönü Mahallesi’nde Ersoy Caddesi, Özdar Caddesi, Şehit Mustafa Caddesi, Turgut Reis Caddesi ve çevresindeki sokaklar; Kızılay Mahallesi’nde ise Ersoy Caddesi ile 473, 476, 498 ve 700’lü numaralardaki çeşitli sokaklar kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID’si 3804990’dır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 01.00 ile 01.15 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Evka 4 ve İnönü mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Evka 4 Mahallesi’nde 1025/1, 1026, 1027, 1031, 1032 ve 1033 sokakları ile Barbaros Caddesi, İsa Yusuf Alptekin Caddesi ve Satuk Buğra Han Caddesi; İnönü Mahallesi’nde ise 1014. Sokak, Barbaros Caddesi ve Özdar Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID’si 3804991’dir.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 18.00 ile 18.30 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Atatürk, Evka 4 ve İnönü mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti, bu mahallelerde Barbaros, Hürriyet, Türkay, Ziya Gökalp, Ahmet Arvasi, İsa Yusuf Alptekin, Satuk Buğra Han, Özdar ve Turgut Reis caddeleri ile çevredeki çok sayıda sokağı kapsayacaktır. Çalışma ID’si 3804994’tür.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Evka 4 Mahallesi’nde 1026. Sokak ve Barbaros Caddesi ile İnönü Mahallesi’nde Barbaros Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3804995’tir.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 08.30 ile 13.30 arasında ağaç kesimi nedeniyle Barbaros ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinin Burak Reis Caddesi, Fatih Caddesi ve çevresindeki çeşitli sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID’si 3805303’tür.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 08.30 ile 13.30 arasında ağaç kesimi nedeniyle Barbaros ve Gazi Osman Paşa mahallelerinde Refik Tulga Caddesi ile 5227, 5229, 5230, 5327, 5328, 5454 ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3805304’tür.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 08.30 ile 13.30 arasında ağaç kesimi nedeniyle Barbaros ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde Burak Reis Caddesi ile 5106, 5122, 5123, 5125, 5127, 5128, 5130, 5202, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5212, 5213, 5214, 5301, 5301/1, 5303, 5304 ve 5305 sokaklarında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID’si 3805307’dir.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 08.30 ile 13.30 arasında ağaç kesimi nedeniyle Barbaros ve Gazi Osman Paşa mahallelerinde Refik Tulga Caddesi ile çevredeki çok sayıda sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3805312’dir.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.30 arasında ağaç kesimi nedeniyle Çınar ve Kazımdirik mahallelerinde 5001, 5002, 5002/1, 5002/2, 5003, 5003/1, 5004 ve 5004/1 sokakları ile Üniversite Caddesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID’si 3805314’tür.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.30 arasında ağaç kesimi nedeniyle Çınar ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde Yıldırım Beyazıt Caddesi ile 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5040, 5070/1, 5137, 5139 ve 5140 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3805315’tir.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.30 arasında ağaç kesimi nedeniyle Çınar ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde Yıldırım Beyazıt Caddesi ile çevredeki çeşitli sokaklarda planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID’si 3805317’dir.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.30 arasında ağaç kesimi nedeniyle Çınar, Kazımdirik ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde Yıldırım Beyazıt Caddesi, Park İçi Yolu ve çevredeki çok sayıda sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3805319’dur.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 14.00 ile 18.00 arasında yük aktarımı nedeniyle Mevlana Mahallesi’nde 1710/2 ve 1710/4 sokaklarında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID’si 3805346’dır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.30 arasında fiziki irtibat çalışması nedeniyle Barbaros ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde Burak Reis Caddesi ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3805347’dir.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında fiziki irtibat çalışması nedeniyle Doğanlar Mahallesi’nde 1574/1. Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID’si 3805349’dur.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında fiziki irtibat çalışması nedeniyle Evka 3 Mahallesi’nde 101, 101/1, 106, 107 ve 108/2 sokaklarında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3805358’dir.

FOÇA

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi nedeniyle Ilıpınar, Kozbeyli ve Yeniköy mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Foça İzmir Karayolu Sokak, Ilıpınar Köyü Küme Evleri ve Yeniköy Köyü Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID’si 3803531’dir.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi nedeniyle Hacıveli ve Yenibağarası mahallelerinde 20, 20/4, 415, 430 ve 434/1 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3803543’tür.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında ağaç kesimi nedeniyle Hacıveli Mahallesi’nde 411, 411/1, 414 ve 414/1 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID’si 3803551’dir.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 01.00 ile 07.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti; Ali Stair, Gazi Osman Paşa, İzmir, Karagöz, Lozan, Merkez ve Orhan Gazi caddeleri ile çevredeki çok sayıda sokağı kapsayacaktır. Çalışma ID’si 3803569’dur.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 01.00 ile 07.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde Gazi Osman Paşa, İzmir, Lozan, Melikşah, Öksüz ve Şafak caddeleri ile çevredeki çok sayıda sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID’si 3803575’tir.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 01.00 ile 07.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Cumhuriyet, Girne, İzmir, Kurtuluş, Merkez, Mehmetçik ve Öksüz caddeleri ile çevredeki çok sayıda sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID’si 3803582’dir.

KARŞIYAKA

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında üçüncü şahıs talebiyle gerçekleştirilecek planlı çalışma nedeniyle İmbatlı Mahallesi’nde 1595/3, 6086, 6086/1, 6086/2, 6087, 6087/1, 7406, 7407 ve 7412 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3803194’tür.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Cumhuriyet Mahallesi’nde 6601, 6601/2, 6601/3, 6626, 6626/1, 6626/2, 6629, 6631, 6632, 6638, 6640, 6641, 6642, 6642/1, 6642/2, 6643, 6643/1, 6644, 6653, 6653/1 ve 6655 sokakları; Örnekköy Mahallesi’nde ise 6601 ve 7532 sokakları etkilenecektir. Çalışma ID’si 3804232’dir.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 01.00 ile 01.15 arasında OG kesici arızası nedeniyle Mustafa Kemal ve Zübeyde Hanım mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti, 6753/1. Sokak ile Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki 7400, 7447, 7448, 7449, 7532 ve 7563 numaralı sokakların çeşitli kollarını, Baş Pehlivan Karaali Caddesi’ni ve Tülay Aktaş Parkı İçi Yolu’nu kapsayacaktır. Çalışma ID’si 3804975’tir.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 11.30 ile 12.00 arasında OG kesici arızası nedeniyle Mustafa Kemal ve Zübeyde Hanım mahallelerinde aynı bölgeleri kapsayan planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3804976’dır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında OG kesici arızası nedeniyle Zübeyde Hanım Mahallesi’nde 7448/14, 7563/10, 7563/12, 7563/13, 7563/14, 7563/15, 7563/16, 7563/17 ve 7563/18 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID’si 3804978’dir.

KİRAZ

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Ceritler, Gedik, Hisar, Karabağ ve Saçlı mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Yörükler, Dutludere, Gedik Merkez, Katrandere, Kocahisar, İskan, Karabağ ve Seki Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID’si 3804249’dur.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Sarısu Mahallesi’nde Eğridere Küme Evleri ve Sarısu Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3805082’dir.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Sarısu Mahallesi’nde Eğridere Küme Evleri ve Sarısu Küme Evleri’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID’si 3805088’dir.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.45 ile 17.45 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Sarısu Mahallesi’nde Eğridere Küme Evleri’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3805092’dir.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Yağlar Mahallesi’nde Yağlar Küme Evleri’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID’si 3805100’dür.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Yağlar Mahallesi’nde Yağlar Küme Evleri’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3805103’tür.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Yağlar Mahallesi’nde Çayır Küme Evleri’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID’si 3805109’dur.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.45 ile 17.45 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Yağlar Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3805112’dir.

GÜZELBAHÇE

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında AG box arızası nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde 2131, 2133, 2139 ve 2188 sokaklarında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID’si 3805111’dir.