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İzmir Bornova'da 32 dosyadan yaklaşık 9 yıl 18 gündür aranan 2 hükümlü yakalandı

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İzmir'in Bornova ilçesinde 32 ayrı dolandırıcılık dosyasından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Haklarında 28 yıl 7 ay 10'ar gün hapis ve 97'şer bin lira idari para cezası bulunan hükümlülerin yaklaşık 9 yıl 18 gündür arandığı belirlendi.

İzmir'in Bornova ilçesinde 32 ayrı dolandırıcılık dosyasından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik koordineli çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında, 32 dolandırıcılık dosyasından haklarında 28 yıl 7 ay 10'ar gün hapis ile 97'şer bin lira idari para cezası bulunan B.L. ile eski eşi S.T'nin Bornova ilçesinde bir adreste saklandığı belirlendi.

Yaklaşık 9 yıl 18 gündür arandıkarı anlaşılan hükümlüler, polislerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kaynak: AA
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