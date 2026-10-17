İzmir Bornova'da 32 dosyadan yaklaşık 9 yıl 18 gündür aranan 2 hükümlü yakalandı

İzmir Bornova'da 32 dosyadan yaklaşık 9 yıl 18 gündür aranan 2 hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Bornova ilçesinde 32 ayrı dolandırıcılık dosyasından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Haklarında 28 yıl 7 ay 10'ar gün hapis ve 97'şer bin lira idari para cezası bulunan hükümlülerin yaklaşık 9 yıl 18 gündür arandığı belirlendi.
İzmir'in Bornova ilçesinde 32 ayrı dolandırıcılık dosyasından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik koordineli çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında, 32 dolandırıcılık dosyasından haklarında 28 yıl 7 ay 10'ar gün hapis ile 97'şer bin lira idari para cezası bulunan B.L. ile eski eşi S.T'nin Bornova ilçesinde bir adreste saklandığı belirlendi.
Yaklaşık 9 yıl 18 gündür arandıkarı anlaşılan hükümlüler, polislerce düzenlenen operasyonla yakalandı.