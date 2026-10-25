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İzmir Bornova'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza uygulandı

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İzmir Bornova'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza uygulandı Haber Videosunu İzle
İzmir Bornova'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza uygulandı
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İzmir'in Bornova ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyeti 60 gün geri alındı, otomobili 60 gün trafikten men edildi; hakkında adli işlem başlatıldı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, drift atan otomobil sürücüsü M.F.A. (30), trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan gözaltına alındı. Sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulanırken; drift anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, 21 Ekim saat 21.30 sıralarında Işıkkent Mahallesi 6169 Sokak'ta meydana eldi. İddiaya göre, sürücü M.F.A., otomobiliyle yolda drif atıp trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; harekete geçti. Görüntüler üzerinden yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda drift atan araç ve sürücüsü tespit edildi.

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen sürücü M.F.A.'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 140 bin TL idari para cezası uygulandı. M.F.A.'nın sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

M.F.A. hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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