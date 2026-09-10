İzmir su kesintisi! İZSU 10-11 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler belli oldu. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 10 Eylül 2026 Perşembe günü kent genelinde meydana gelecek su kesintilerine ilişkin bilgileri paylaştı. Ana boru, branşman ve isale hattı arızaları nedeniyle bazı ilçelerde belirli saatlerde su kesintisi uygulanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İZSU 10 Eylül 2026 İzmir su kesintisi saatleri ve kesinti yaşanacak ilçeler...

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

B. Hayrettin Paşa, Fatih ve Mimar Sinan mahallelerinde 10 Eylül 2026 tarihinde saat 16.11 ile 18.11 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Ana boru arızası nedeniyle bölgeye iki saat süreyle su verilemeyecektir.

BAYINDIR

Bıyıklar, Camii, Çınar, Demircilik, Fatih, Hacı Beşir, Hacı İbrahim, Hatay, Kurt, Mithatpaşa, Orta, Sadıkpaşa, Yeni ve Yenice mahallelerinde 10 Eylül 2026 saat 10.00 ile 11 Eylül 2026 saat 03.00 arasında yaklaşık 17 saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni isale hattı arızasıdır. İçme suyu terfi merkezindeki hat yenileme çalışmaları nedeniyle Bayındır merkez mahallelerinde su kesintisi uygulanacaktır.

BORNOVA

Kızılay Mahallesi'nde 10 Eylül 2026 saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni branşman arızasıdır. Kızılay Mahallesi 514 Sokak'ta meydana gelen branşman arızası nedeniyle bölgeye geçici olarak su verilemeyecektir.

Egemenlik ve Gürpınar mahallelerinde ise 10 Eylül 2026 saat 15.35 ile 17.35 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Egemenlik Mahallesi 6106/1 Sokak'ta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

KARABAĞLAR

Doğanay, Esenlik, Kazım Karabekir ve Reis mahallelerinde 10 Eylül 2026 saat 17.01 ile 19.01 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. 9038/3 önü meydana gelen arıza nedeniyle bölgeye su verilemeyecektir.

Bozyaka, Cennetoğlu, Çalıkuşu, General Asım Gündüz, Osman Aksüner, Sarıyer, Uğur Mumcu ve Yunus Emre mahallelerinde 10 Eylül 2026 saat 16.50 ile 18.50 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. 3188/2 önü elektrik çalışması sırasında ana boruya zarar verilmesi nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Adnan Süvari, Esenyalı, Maliyeçiler, Metin Oktay, Poligon ve Şehitler mahallelerinde 10 Eylül 2026 saat 16.40 ile 18.40 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. 52/25/10 önü meydana gelen arıza nedeniyle bölgeye geçici olarak su verilemeyecektir.

KINIK

Osmaniye Mahallesi'nde 10 Eylül 2026 saat 10.30 ile 16.31 arasında yaklaşık altı saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. 1. Taban Sokak, 2. Taban Sokak, Hoca Ahmet Yesevi ve Dere Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

KONAK

Boğaziçi, Ferahlı, Levent ve 26 Ağustos mahallelerinde 10 Eylül 2026 saat 16.55 ile 18.55 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. 3481/1 önü meydana gelen arıza nedeniyle bölgeye geçici olarak su verilemeyecektir.

MENDERES

Gümüldür Cumhuriyet Mahallesi'nde 9 Eylül 2026 saat 13.29 ile 17.29 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi planlanmıştır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Sevgi Caddesi ve çevresine geçici olarak su verilemeyecektir.