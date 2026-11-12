İzmir Bornova'da kaçakçılık operasyonunda 17 milyon 712 bin makaron ele geçirildi

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İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 17 milyon 712 bin dolu makaron ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, tütün mamullerinin yasa dışı ticaretini yaparak haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma yürüttü.

Bornova'da düzenlenen operasyon kapsamında bir depoda ve kamyonette yapılan aramada 17 milyon 712 bin dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA