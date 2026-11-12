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İzmir Bornova'da 17 milyon 712 bin makaron ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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İzmir Bornova'da 17 milyon 712 bin makaron ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Bornova ilçesinde bir depo ile araçta yapılan aramada 17 milyon 712 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde bir depo ile araçta yapılan aramada, 17 milyon 712 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Bornova'da çok sayıda makaron olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Bir depo ile araçta yapılan aramada, 17 milyon 712 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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