İzmir'in Bornova ilçesinde evinde 120 kök kenevir yetiştiren zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Bornova ilçesinde iklimlendirme yöntemiyle kenevir yetiştirdiği tespit edilen zanlının İnönü Mahallesi'ndeki evine düzenlenen baskında 120 kök kenevir bitkisi ve 50 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde yasa dışı kenevir yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iklimlendirme yöntemiyle kenevir yetiştirdiği tespit edilen U.C.A'nın İnönü Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.
Aramalarda 120 kök kenevir bitkisi, 50 gram skunk, hassas terazi ile iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.C.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA