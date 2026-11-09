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İzmir Bornova'da polis tır kasasında 5 kilo 750 gram kokain ele geçirdi

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İzmir Bornova'da polis tır kasasında 5 kilo 750 gram kokain ele geçirdi
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İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tır kasasına gizlenmiş 5 kilo 750 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir tır kasası içerisinde 5 kilo 750 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü teknik ve fiziki takipler neticesinde, uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen bir tır Bornova ilçesinde takibe alındı. Ekipler tarafından durdurulan araçta detaylı arama yapıldı.

5 kilo 750 gram kokain ele geçirildi

Hassas arama köpeklerinin de katılımıyla gerçekleştirilen incelemelerde, tır kasası içerisine gizlenmiş vaziyette 5 kilo 750 gram kokain maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında araç içerisinde bulunan 2 şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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