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İzmir Bornova'da motosiklet kamyonetin altına girdi, sürücü sıyrıklarla kurtuldu

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İzmir Bornova'da motosiklet kamyonetin altına girdi, sürücü sıyrıklarla kurtuldu Haber Videosunu İzle
İzmir Bornova'da motosiklet kamyonetin altına girdi, sürücü sıyrıklarla kurtuldu
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İzmir'in Bornova ilçesinde dün 4. Sanayi Sitesi'nde kamyoneti fark edince kontrolünü kaybeden motosiklet kayıp kamyonetin altına girdi. Kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan sürücünün o anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halindeyken kontrolünü kaybeden motosikletin kamyonetin altına girdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Bornova 4. Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan bir motosiklet, yol ayrımında seyir halindeki kamyoneti fark edince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kaymaya başladı. Yerde sürüklenen motosiklet ile sürücüsü kamyonetin altına girdi. Kaza sonrasında yapılan incelemede, motosiklet sürücüsünün kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi.

Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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