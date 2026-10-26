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İzmir Bornova'da evde ve boş arazide yapılan aramada 43 bin 730 sentetik hap bulundu

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İzmir Bornova'da evde ve boş arazide yapılan aramada 43 bin 730 sentetik hap bulundu Haber Videosunu İzle
İzmir Bornova'da evde ve boş arazide yapılan aramada 43 bin 730 sentetik hap bulundu
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İzmir'in Bornova ilçesinde polisin bir evde ve boş arazide yaptığı aramada, evde 39 bin, arazide 4 bin 730 olmak üzere toplam 43 bin 730 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli M.E.K. (23) yakalandı ve hakkında adli işlemler başlatıldı.

(İZMİR) - İzmir'in Bornova ilçesinde, bir evde ve boş arazide yapılan aramalarda polis tarafından toplam 43 bin 730 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili M.E.K. (23) yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boş araziye torbalar bırakıldığını tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu olayla ilgili şüpheli M.E.K. yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 39 bin, boş arazide ise 4 bin 730 olmak üzere toplam 43 bin 730 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

M.E.K. hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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