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Bornova'da öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nda halk oyunları ve marşlarla gösteri sundu

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Bornova'da öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nda halk oyunları ve marşlarla gösteri sundu
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İzmir'in Bornova ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda özel bir okulun düzenlediği 29 Ekim etkinliğinde öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu ve marşlar seslendirdi. Vatandaşlar ve veliler gösterileri ilgiyle izledi; öğrenciler Cumhuriyet'in 103. yılını kutladı.

İzmir'in Bornova ilçesinde öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gösteri yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda özel bir okul tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu, marşlar seslendirdi.

Vatandaşlar ve veliler gösterileri ilgiyle takip etti.

Öğrencilerden Zeynep Mavidemirli, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Okullarının çok özel bir gösteriye imza attığını belirten Mavidemirli, "Cumhuriyet benim için özgürlük demek. İnsanların hakları demek. Yaptığımız gösteri de çok güzel oldu." dedi.

Elif Meryem Çiftçioğlu ise Cumhuriyet'in 103. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ni çok zor şartlarda kurduğunu anlattı.

Kaynak: AA
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