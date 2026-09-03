İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 3-4 Eylül İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 3 Eylül günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BAYINDIR

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Buruncuk Mahallesi'nde Tahirbey Caddesi ile Zeytinova Mahallesi'nde Aktay, Bacalıhafız, Bağiçi, Çeşmeyolu, Çimen, Erendede, Eskiyağhane, Falakalı, Fidan, Gülcüoğlu, Güvertepe, Hacımehmet, Hafız Burhan, Hazne, Kasabalı, Kavakdibi, Kızbacı, Malaşlılar, Mandıra, Muallim İbrahim, Nazım Hikmet, Ökçün, Salhane, Şentürk, Torun, Üzümcü, Yayla, Yetim İbrahim, Zeytinova Bahçe, Zeytinova Dağ, Zeytinova Dere, Zeytinova Göçmen, Zeytinova Menekşe ve Zeytinova Zeytinlik sokakları; Eğrek, Namık Kemal, Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat, Tahirbey, Tolaz, Yaşar Kemal, Zeytinova Atatürk ve Zeytinova Kazımdirik caddeleri; Eğrek, Kazımdirik, Tolaz ve Üzümcü geçitleri ile Kuzey Küme Evleri ve Zeytinova Köyü İç Yolu'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3807439'dur.

4 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Buruncuk ve Zeytinova mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Zeytinova Mahallesi'ndeki Burgaz Sokak, Doğu Küme Evleri, Eski İzmir Ödemiş Yolu ve Kuzey Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID'si 3807441'dir.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında AG Box SDK abone çıkış sigorta atığı çalışması nedeniyle Fatih, Sadıkpaşa, Turan ve Yusuflu mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Fatih Mahallesi'nde Arap Kirli, Beylik, Birinci Malal, Çayiçi, Cin Kulesi, Gencer, Hacı Abdi Kulesi, İkinci Çayiçi, İkinci Malal, İnce Mehmet Kulesi, Oruç Gölü, Sıtma Kuyu, Tabak Ahmet, Taş Köprü, Yağcı Kavak Üstü ve Yanık Kavak Küme Evleri ile Bayındır Yolu; Sadıkpaşa Mahallesi'nde Birinci Malal Küme Evleri; Turan Mahallesi'nde Bayındır Yolu; Yusuflu Mahallesi'nde ise Gazi Atatürk, Sıtma Kuyu ve Taş Köprü Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID'si 3807445'tir.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Mithatpaşa ve Sadıkpaşa mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Mithatpaşa Mahallesi'nde Albay Alpat Caddesi; Sadıkpaşa Mahallesi'nde Ağustoslu, Aydınlık, Menekşe, Remziye Biriz ve Sokullu sokakları ile Albay Alpat, Menderes, Necatibey, Yıldırım Beyazıt ve Zübeyde Hanım caddeleri etkilenecektir. Çalışma ID'si 3808156'dır.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 16.30 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Fatih, Mithatpaşa ve Sadıkpaşa mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Fatih Mahallesi'nde Atatürk, Menderes, Onart ve Toros caddeleri ile Uludağ Sokak; Mithatpaşa Mahallesi'nde Albay Alpat, Atatürk, Hanife Öğretmen ve Menderes caddeleri ile Tuzcuoğlu Sokak; Sadıkpaşa Mahallesi'nde ise Aksın Sokak ile Atatürk, Menderes ve Necatibey caddeleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID'si 3808159'dur.

BERGAMA

4 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Bozköy, Çalıbahçe, Cevaplı, Eğrigöl, Karahıdırlı, Koyuneli, Kurfallı, Sarıdere, Tekkedere, Yenikent ve Zeytindağ mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Bozköy Mahallesi'nde Asil, Fırtına ve Polat sokakları, Bozköy Küme Evleri, Eğrigöl Köyü Yolu ve İzmir Çanakkale Yolu; Çalıbahçe Mahallesi'nde Çalıbahçe Köyü İç Yolu; Eğrigöl Mahallesi'nde Eğrigöl Köyü İç Yolu, Eğrigöl Köyü Yolu ve İzmir Çanakkale Yolu; Karahıdırlı Mahallesi'nde Karahıdırlı Küme Evleri; Kurfallı Mahallesi'nde İzmir Çanakkale Yolu ve Kurfallı Sokak; Sarıdere Mahallesi'nde Sarıdere Köyü İç Yolu; Tekkedere Mahallesi'nde Tekkedere Köyü İç Yolu kesintiden etkilenecektir. Yenikent Mahallesi'nde ise Ağaçlı, Ali Bey, Bakkal Mehmet, Bilim, Cemal Çavuş, Eren Güngör, Eser, Kahraman, Koca Mehmet, Mehmet Ali Akkın, Meydan, Pamukçular, Papatya, Şair Mehmet Akif, Sakıp Yeral, Sami Kaçmaz ve Ziya Paşa sokakları ile Fatih Sultan Mehmet, Gençlik, Kemal Atatürk, Millet ve Vali Kutlu Aktaş caddeleri ve İzmir Çanakkale Yolu kesinti kapsamındadır. Çalışma ID'si 3807648'dir.

4 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Kızıltepe ve Örlemiş mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kızıltepe Köyü İç Yolu ile Örlemiş Köyü İç Yolu kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID'si 3808122'dir.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Göçbeyli Mahallesi'nde geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1. Sanayi Sitesi Sokak, 29 Ekim Caddesi, Akbaba, Arslanlar, Aşçılar, Aslı, Aydınlar, Badem, Bahçıvan, Biçer, Çakıl, Çakırlar, Çalışkan, Cami Çıkmazı, Can, Canbazlar, Ceylan, Dayılar, Devrim, Doğan, Döşeme, Gani, Görkem, Gümüş, Güney, Hastane, Horoz, Hurşit, İmam Ali, Kadife Kafe, Karacan, Karagöz, Karahan, Karalar, Kartal, Kemaller, Kiraz, Kocapınar, Küçük Pınar, Kumlukaya, Kumru Kaya, Mine, Mısırlı, Mümin, Nar, Nazlı, Nergis, Özkan, Palalar, Palamut, Pamukçu, Pehlivanlar, Sağlık, Şakir, Savaş, Şelale, Selvi, Şeref, Sezen, Solaklar, Susam, Tahir, Taşlık, Uygar, Vatan, Yakut, Yıldırım, Yılmazlar, Yunus ve Zümrüt sokakları ile Alhatlı, Bergama, Bölcek, Dallık, Dostluk, Hüseyin Acar, Hüseyin Demir, Kazım Dirik, Kozluca, Mescit ve Mezarlık caddeleri, Arapalanı Meydanı, Göçbeyli Yolu ve Köy İçi Yol etkilenecektir. Çalışma ID'si 3808097'dir.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 14.00 ile 18.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Sarıcalar Mahallesi'ndeki Sarıcalar Köyü İç Yolu'nda elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID'si 3808103'tür.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Fatih Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 315, 316 ve 317. sokaklar, Anafartalar Caddesi, Çağrı Sokak, Dumlupınar Caddesi, Ege Caddesi, Palmiye Sokak ve Yıldız Sokak etkilenecektir. Çalışma ID'si 3808441'dir.

BORNOVA

3 Eylül 2026 tarihinde saat 00.30 ile 01.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Erzene ve Evka 3 mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Erzene Mahallesi'nde 113, 113/13 ve 124/1. sokaklar; Evka 3 Mahallesi'nde 124, 125/7, 125/9, 126/11, 126/13, 126/17, 126/18, 127 ve 127 numaralı sokağa bağlı çok sayıda ara sokak ile Çocuk Parkı İçi Yolu, Şehit Taha Carım Caddesi ve Şehitler Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID'si 3807330'dur.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 08.30 ile 13.30 arasında ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle Kavaklıdere Mahallesi'nin farklı bölümlerinde elektrik kesintileri uygulanacaktır. Cemre, Çıtak, Dere, Derya, Eylül, Ergen, Gözde, Emek, İncir, Kavak, Kışla, Ören, Orman, Özen ve Kekik sokakları ile Ankara Caddesi ve Kavaklıdere Caddesi kesintilerden etkilenecektir. Bu çalışmaların ID'leri 3807505, 3807507, 3807511 ve 3807534'tür.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Atatürk, Evka 4 ve İnönü mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Atatürk Mahallesi'nde Barbaros ve Hürriyet caddeleri; Evka 4 Mahallesi'nde Barbaros Caddesi ve Park Sokak; İnönü Mahallesi'nde 959, 967, 968, 969 ve 970. sokaklar ile Barbaros ve Hürriyet caddeleri etkilenecektir. Çalışma ID'si 3807294'tür.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında aşırı yük nedeniyle Mevlana Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1710, 1710/2, 1710/5, 1711/3, 1711/4, 1711/5 ve 1776. sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID'si 3807601'dir.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 11.00 ile 13.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle İnönü Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 816, 819, 820, 821, 822, 823 ve 980. sokaklar ile Turgut Reis Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID'si 3807578'dir.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.30 arasında ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle Yeşilçam Mahallesi'nde elektrik kesintileri uygulanacaktır. Çalışmalar 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2006/1, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013. sokakların çeşitli bölümlerini kapsamaktadır. Çalışma ID'leri 3807544, 3807547, 3807549 ve 3807551'dir.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında ağaç kesimi nedeniyle Yeşilova Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 4084, 4125, 4127 ve 4129. sokaklar ile Abdi İpekçi Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID'si 3807579'dur.

4 Eylül 2026 tarihinde saat 08.30 ile 13.30 arasında ağaç kesimi nedeniyle Evka 3 Mahallesi'nin iki farklı bölümünde elektrik kesintileri yapılacaktır. Kesintiler 127, 127/7, 127/14, 127/15, 127/16, 127/17, 127/18, 127/19, 127/20 ve 127/21. sokaklar ile Şehitler Caddesi'nin yanı sıra 119/19, 119/21, 119/23, 119/24, 119/25, 119/26, 119/27, 119/28, 119/29, 119/30, 119/31, 119/32, 119/33, 119/34 ve 129/19. sokaklar ile Cengiz Han bölgesini kapsamaktadır. Çalışma ID'leri 3808234 ve 3808236'dır.

4 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Atatürk Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 934, 942, 943, 943/2, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 951/1, 951/2, 951/3, 951/4, 952, 953, 954, 955, 956 ve 958. sokaklar ile Barbaros ve Hürriyet caddeleri ve Dinlenme ve Çocuk Parkı İçi Yolu etkilenecektir. Çalışma ID'si 3807480'dir.

4 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Erzene Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 116/4, 116/7 ve 116/8. sokaklar ile Hasan Ali Yücel Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID'si 3808293'tür.

4 Eylül 2026 tarihinde saat 12.08 ile 13.30 arasında ağaç kesimi nedeniyle Atatürk Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 900, 905, 906, 907, 909, 910, 911 ve 913. sokaklar ile Fehmi Yiğin, Osmangazi ve Yavuz caddeleri ve Osmangazi Viyadüğü etkilenecektir. Çalışma ID'si 3808233'tür.

4 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.30 arasında Atatürk Mahallesi'nin farklı bölümlerinde ağaç kesimi nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır. Kesintiler 865, 883, 884, 888, 889, 890, 890/1, 891, 893, 893/1, 894, 896, 905, 907, 909, 910, 912, 913, 914, 915, 915/1, 915/2, 923 ve 924. sokaklar ile Fehmi Yiğin ve Yavuz caddeleri ve Çocuk Parkı İçi Yolu'nu kapsamaktadır. Çalışma ID'leri 3808238, 3808241 ve 3808243'tür.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 01.00 ile 01.30 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Atatürk, Evka 4 ve İnönü mahallelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Atatürk Mahallesi'nde 859, 869, 870, 872, 873, 874, 915, 928, 929, 931, 934, 935, 936, 937, 938, 941, 942, 943, 943/2, 944, 944/1, 945, 945/1, 945/2, 945/3, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 951/1, 951/2, 951/3, 951/4, 952, 953, 954, 955, 956 ve 958. sokaklar ile Barbaros, Hürriyet, Süleymaniye, Türkay ve Ziya Gökalp caddeleri ve park içi yollar; Evka 4 Mahallesi'nde Barbaros Caddesi ve Park Sokak; İnönü Mahallesi'nde ise 801, 803, 816, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 828, 954, 959, 967, 968, 969, 970, 976, 977, 978, 979, 980, 981 ve 982. sokaklar ile Barbaros, Hürriyet, Özdar ve Turgut Reis caddeleri etkilenecektir. Çalışma ID'si 3808875'tir.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 08.30 ile 13.30 arasında ağaç kesimi nedeniyle Karaçam, Kayadibi ve Eğridere mahallelerinde elektrik kesintileri yapılacaktır. Karaçam Mahallesi'nde İstanbul ve Karaçam caddeleri ile Çiftlik, Doğan ve Fesleğen sokakları; Kayadibi Mahallesi'nde 9750 ve 9751. sokaklar ile Funda, Gündoğdu ve Zakkum sokakları ve Kayadibi Caddesi; Eğridere Mahallesi'nde ise Defne, Elmalı, Gonca, Hardal, Zerdali ve Zeytinli sokakları kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID'leri 3809041, 3809045, 3809046 ve 3809047'dir.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında ağaç kesimi nedeniyle Kemalpaşa Mahallesi'nde elektrik kesintileri uygulanacaktır. Kesintiden 7093/1, 7097, 7098 ve 7098/1. sokaklar ile Pınar Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID'leri 3809063, 3809067 ve 3809068'dir.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.30 arasında ağaç kesimi nedeniyle Laka Mahallesi'nde elektrik kesintileri yapılacaktır. Kesintiden Gül, Karanfil, Lale, Menekşe, Nergis, Orkide, Papatya ve Zambak sokakları ile Laka Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID'leri 3809050 ve 3809054'tür.

KARABURUN

4 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle İskele ve Merkez mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. İskele Mahallesi'nde 2157. Sokak ile Akasya, Deniz, Gül, Leylak, Mine, Orkide, Papatya, Yasemin ve Zambak sokakları ve Kuyucak Caddesi; Merkez Mahallesi'nde ise 2168. Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID'si 3808070'tir.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle İskele ve Merkez mahallelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. İskele Mahallesi'nde 1291, 2100, 2111, 2112, 2115, 2116, 2117, 2148, 2154, 2155, 2165, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2180, 2192, 2203, 2205, 2206, 2207, 2214, 2215, 2216, 2220, 2224, 2230, 2237, 2247, 2250, 2250/1, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2259 ve 2298. sokaklar ile Ada, Çitlembik, Çınar, Çınaraltı, Değirmen, Deniz 2, Deniz 5, Deniz, Fener, Fesleğen, Harmanyeri, Hisarcık, Ihlamur, İsmet Kırant, Kubilay, Okul, Oruç Reis, Papatya, Pelit, Piri Reis, Pirnar ve Radika sokakları; Aslanburnu, Bodrum, Burgaz, Deliklitaş, Emniyet, Fehim Aytekin, Hükümet Konağı, İskele, Karaburun, Karayer, Kuyucak ve Seyranyüzü caddeleri ile Siesta bölgesindeki çeşitli sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Aynı çalışma kapsamında Merkez Mahallesi'nde 1196, 1197, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1207/1, 1208, 1211, 1215, 1216, 1222, 1223, 1225, 1226, 1227, 1230, 1231, 1232, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1243, 1246, 1250, 1252, 1254, 1255, 1262, 1264, 1291, 1292, 1318 ve 2100. sokaklar ile Çayıriçi, Poyraz ve bağlantılı sokaklar, Emniyet Caddesi, Kuyucak Caddesi ve Seyranyüzü Caddesi kesinti kapsamında olacaktır. Çalışma ID'si 3808825'tir.