İzmir Bornova'da tombala oynatılan iş yerinde 52 kişiye 615 bin lira ceza kesildi

İzmir Bornova'da tombala oynatılan iş yerinde 52 kişiye 615 bin lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Bornova ilçesinde bir iş yerinde tombala oynatıldığını tespit eden polis ekipleri, 75 tombala kağıdı ve bin pul ele geçirdi. İş yerinde bulunan 52 kişiye 615 bin lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynattığı belirlenen 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynayan 52 kişiye 615 bin lira idari para cezası uygulandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde tombala oynatıldığını tespit etti.
Ekipler, yaptıkları aramada 75 tombala kağıdı, 8 deste iskambil kağıdı,
bin pul ele geçirdi.
İş yerinde bulunan 52 kişiye 615 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kumar oynattığı ve tombala oyununda görev aldığı tespit edilen 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA