İzmir Bornova'da drift görüntüsüyle tespit edilen sürücüye 140 bin lira ceza kesildi

İzmir Bornova'da drift görüntüsüyle tespit edilen sürücüye 140 bin lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Bornova ilçesinde sosyal medyadaki drift görüntüleriyle belirlenen sürücüye 140 bin lira idari para cezası verildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken otomobil de 60 gün trafikten menedildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde otomobiliyle drift yaptığı sosyal medyadaki görüntülerden tespit edilen sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı.
Işıkkent Mahallesi'nde bir otomobilin drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne dair sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, söz konusu araçla drift yapan sürücünün M.F.A. (30) olduğu belirlendi.
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında M.F.A'ya 140 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken otomobil de 60 gün süreyle trafikten menedildi.
Sürücü M.F.A, hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezi amirliğine teslim edildi.