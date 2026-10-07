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Cinayet soruşturmasında firari iş insanı Levent Demir taziye için Aydın'da yakalandı

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Cinayet soruşturmasında firari iş insanı Levent Demir taziye için Aydın'da yakalandı
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İzmir Bornova'da 3 Şubat'ta öldürülen Sinan Ümit'in cinayet soruşturmasında, şüphelileri Aydın Nazilli'den İncirliova'ya bıraktırdığı öne sürülen firari iş insanı Levent Demir, 8 ay sonra taziye ziyaretinde Aydın'da yakalandı. Demir, İzmir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 3 Şubat tarihinde Sinan Ümit'in (23) öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, cinayet şüphelilerini Aydın'ın Nazilli ilçesinden aldırarak İncirliova'ya bıraktırdığı öne sürülen firari iş insanı Levent Demir (30), 8 ay sonra taziye ziyareti için gittiği Aydın'da yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 3 Şubat günü saat 06.30 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Sinan Ümit, işe gitmek için evinden çıktığı sırada bir otomobilden inen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Ümit, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından çalışma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü, 4 gün süren teknik ve fiziki takip sonucu cinayet şüphelilerinin Aydın'ın İncirliova ilçesi Sınırteke Mahallesi'ndeki bir çiftlikte saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonda çiftlik sahibi C.P. ile çiftlikte saklandığı belirlenen E.M., İ.B., ve B.T., 7 Şubat'ta gözaltına alındı. Operasyonun devamında, olayın failleri olduğu belirlenen E.M., İ.B. ve B.T.'nin, Yunanistan'da tutuklu bulunan Sercan Sayal'ın yönettiği organize suç örgütünün talimatı doğrultusunda olayı gerçekleştirdiği, örgüt üyelerinin ise faillerin kaçırılması ve saklanmasına yardım ettiği belirlendi. Bunun üzerine genişletilen operasyonlarda, 12 şüpheli daha gözaltına alındı. C.P., E.M., İ.B. ve B.T.'nin de aralarında olduğu toplam 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

FİRARİ ŞÜPHELİ, TAZİYE ZİYARETİNDE YAKALANDI

Soruşturmanın devamında, çiftlikte yakalanan şüphelileri, bir kişinin ricası üzerine Nazilli ilçesinden aldırarak İncirliova'ya götürülmesini sağladığı öne sürülen galeri işletmecisi iş insanı Levent Demir hakkında şüpheli sıfatıyla arama kararı çıkarıldı. 8 aydır firari olduğu belirtilen Demir, dün akşam taziye ziyareti için bulunduğu Efeler ilçesine bağlı Ovaeymir Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesine sevk edildi. Demir, SEGBİS yöntemi ile bağlandığı İzmir Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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