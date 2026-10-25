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İzmir Bornova'da 43 bin 730 uyuşturucu hap bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Bornova'da 43 bin 730 uyuşturucu hap bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'in Bornova ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında takibe alınan şüphelinin araziye bıraktığı torbalarda uyuşturucu bulundu. Zanlının evinde, arazide ve torbalarda yapılan incelemelerde 43 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde 43 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldıkları M.E.K'nin (23) Mevlana Mahallesi'ndeki bir araziye torbalar bıraktığını tespit etti.

Torbalarda uyuşturucu bulan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının evinde, arazide ve torbalardaki incelemelerde 43 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: AA
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