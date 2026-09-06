Bornova'da 2.6 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi
İzmir'in Bornova ilçesinde durdurulan bir minibüste 2 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde durdurulan bir minibüste 2 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Bornova'da şüpheli bir minibüsü durdurdu.
Yapılan aramada 2 milyon 600 bin boş makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA