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Bornova'da 2.6 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Bornova'da 2.6 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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İzmir'in Bornova ilçesinde durdurulan bir minibüste 2 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde durdurulan bir minibüste 2 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Bornova'da şüpheli bir minibüsü durdurdu.

Yapılan aramada 2 milyon 600 bin boş makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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