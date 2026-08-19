Bornova'da 31 bin uyuşturucu hapla tutuklama
İzmir'in Bornova ilçesinde çantasında 31 bin 320 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde çantasında 31 bin 320 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Bu kapsamda takibe alınan Ö.U, Bornova ilçesinde yakalandı.
Şüphelinin çantasında yapılan aramalarda 31 bin 320 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA