Bornova'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 31 Bin Ecstasy Ele Geçirildi
İzmir'in Bornova ilçesinde, polisin teknik ve fiziki takibi sonucu durdurulan bir şüphelinin çantasında 31 bin 320 adet ecstasy bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İZMİR'in Bornova ilçesinde çantasında 31 bin 320 adet ecstasy bulunan şüpheli, yakalanıp tutuklandı.
İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında şehre yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, şüpheli Ö.Ü.'yü durdurup, çantasında arama yaptı. Çantada 31 bin 320 adet ecstasy ele geçirildi; Ö.Ü. gözaltına alındı. Şüpheli daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı