İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Eylül İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 12-13 Eylül tarihleri arasında İzmir'in Bayındır, Bornova, Menemen, Buca, Bergama ve Karşıyaka ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BAYINDIR

Bayındır ilçesinde 14 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması yapılacaktır. 3812550 numaralı bu çalışma kapsamında Yeşilova mahallesinde Göl Çıkmazı Sokak, Nizam Sokak, Orta Sokak ve Yeşilova Park Sokak güzergâhlarında elektrik kesintisi yaşanacaktır. Aynı çalışma 15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 3812554 numarayla, aynı sokaklarda tekrarlanacaktır. 16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ise 3812579 numaralı çalışmayla Yeşilova mahallesinde Gönül Sokak, Yeşilova Cami Sokak, Yeşilova Hacı Hüseyin Sokak ve Yeşilova Park Sokak etkilenecektir.

14 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Elifli mahallesinde birden fazla kesinti planlanmıştır. 3812610 numaralı çalışma Elifli Köyü İç Yolu ve Elifli Küme Evleri güzergâhlarını, 3812611 numaralı çalışma Bayındır Yolu Caddesi ile Elifli Küme Evleri güzergâhlarını, 3812616 numaralı çalışma ise Bağlar Sokak güzergâhını kapsamaktadır. Aynı gün ve saatlerde 3812618 numaralı çalışmayla AG box abone çıkış sigorta arızası nedeniyle yine Bağlar Sokak etkilenecektir.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Elifli mahallesinde şebeke bakım çalışması devam edecektir. 3812632 numaralı çalışma Bağlar Sokak güzergâhını, 3812633 numaralı çalışma Bağlar Sokak ile Beylik Kümesi Sokak güzergâhlarını, 3812635 numaralı çalışma ise Elifli mahallesinin geneli kapsayacaktır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Tokatbaşı mahallesinde şebeke bakım çalışması yapılacaktır. 3812662 numaralı çalışma Eğitim Sokak, Kantar Sokak, Serçe Sokak ve Tokatbaşı Köyü İç Yolu güzergâhlarını, 3812664 numaralı çalışma Eğitim Sokak, Güney Sokak ve Kantar Sokak güzergâhlarını, 3812668 numaralı çalışma ise Eğitim Sokak, Tokatbaşı Köyü İç Yolu ve Yüksel Topal Sokak güzergâhlarını kapsamaktadır.

12 Eylül 2026 tarihinde saat 00.00 ile 00.30 arasında 3813672 numaralı şebeke bakım çalışması, ilçenin genelinde yer alan Alankıyı, Alanköy, Bıyıklar, Buruncuk, Camii, Çenikler, Demircilik, Dereköy, Ergenli, Fatih, Gaziler, Hacı İbrahim, Hatay, Hisarlık, Kabaağaç, Karahayıt, Karapınar, Kızılkeçili, Kızıloba, Kurt, Lütuflar, Mithatpaşa, Orta, Sadıkpaşa, Sarıyurt, Turan, Yakacık, Yeni, Yusuflu ve Zeytinova mahallelerini ve bu mahallelere bağlı çok sayıda sokağı kapsayacak şekilde geniş çaplı bir kesintiye neden olacaktır. Aynı gün saat 04.30 ile 05.00 arasında ise 3813676 numaralı çalışmayla, AG box abone çıkış sigorta arızası nedeniyle yine aynı mahalleler ve sokaklar kısa süreli bir kesinti yaşayacaktır.

BORNOVA

16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.00 arasında 3809853 numaralı şebeke bakım çalışması kapsamında Atatürk mahallesinde çok sayıda sokak ile İnönü mahallesindeki bazı sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır. 15 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında 3814469 numaralı şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışmasıyla Atatürk, Evka 4 ve İnönü mahallelerinde Barbaros Caddesi ve Hürriyet Caddesi başta olmak üzere bazı güzergâhlar etkilenecektir.

14 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında Kemalpaşa bölgesinde orta gerilim ayırıcı arızası nedeniyle 3814575 numaralı bir kesinti yaşanacaktır.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 00.00 ile 00.30 arasında 3815086 numaralı TEİAŞ trafo bakım çalışması nedeniyle Atatürk, Doğanlar, Ergene, Erzene, Evka 3, Kazımdirik, Kızılay, Mevlana ve Yunus Emre mahallelerinde bulunan çok sayıda sokakta elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 00.00 ile 00.30 arasında 3815092 numaralı çalışma ile TEİAŞ trafo arızası nedeniyle Ergene, Erzene, İnönü, Kazımdirik ve Kızılay mahallelerinde kesinti yaşanacak, bu kesinti saat 06.00 ile 06.30 arasında 3815095 numarayla aynı bölgede tekrarlanacaktır. Yine saat 06.00 ile 06.30 arasında 3815101 numaralı çalışmayla Atatürk, Doğanlar, Ergene, Erzene, Evka 3, Kazımdirik, Kızılay, Mevlana ve Yunus Emre mahallelerinde ikinci bir kesinti daha olacaktır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında 3815176 numaralı şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışmasıyla Naldöken mahallesinde Ankara Caddesi ve İnönü Caddesi çevresindeki sokaklarda kesinti yaşanacaktır. 15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında 3815188 numaralı çalışmayla Rafet Paşa mahallesinde Burak Reis Caddesi çevresindeki sokaklar etkilenecektir.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 3815355 numaralı orta gerilim trafo arızası nedeniyle Atatürk mahallesinin genelinde kesinti olacaktır. Aynı gün saat 02.00 ile 02.30 arasında 3815360 numaralı orta gerilim ayırıcı arızası nedeniyle Atatürk, İnönü ve Kızılay mahallelerinde bulunan çok sayıda sokak etkilenecek, bu durum 16 Eylül 2026 tarihinde saat 01.00 ile 01.30 arasında 3815361 numaralı orta gerilim kesici arızasıyla aynı bölgede tekrar yaşanacaktır.

MENEMEN

14 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışmalar kapsamında üç ayrı kesinti gerçekleştirilecektir. 3814351 numaralı çalışma Irmak ve İsmet İnönü mahallelerini, 3814354 numaralı çalışma Kazımpaşa ve Zeytinlik mahallelerini, 3814355 numaralı çalışma ise yine Irmak ve Zeytinlik mahallelerini kapsayacaktır.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında 3815183 numaralı çalışmayla Camiikebir, Kesik, Musabey ve Yıldırım mahallelerinde kesinti yaşanacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 15.30 arasında 3815192 numaralı çalışmayla Ahıhıdır, Camiikebir, Gaybi, Kazımpaşa, Mermerli, Seydinnasrullah, Tülbentli ve Zafer mahallelerinde geniş çaplı bir kesinti olacak, saat 09.30 ile 15.30 arasında 3815195 numaralı çalışmayla da Gaybi ve Mermerli mahallelerinde ayrı bir kesinti yaşanacaktır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında 3815228 numaralı çalışmayla Alaniçi, Bağcılar, Çaltı ve Karaorman bölgelerinde kesinti olacaktır.

BUCA

16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.00 arasında 3809851 numaralı şebeke bakım çalışmasıyla Kozağaç mahallesinde çok sayıda sokakta kesinti yaşanacaktır. 14 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 3812956 numaralı çalışma 29 Ekim mahallesini, 3812972 numaralı çalışma ise 29 Ekim ve Kaynaklar Merkez mahallelerini kapsayacaktır. Bu iki çalışma 16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında sırasıyla 3813116 ve 3813106 numaralarıyla aynı bölgelerde tekrarlanacaktır.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında orta gerilim kesici arızası nedeniyle dört ayrı kesinti planlanmıştır. 3815331 numaralı çalışma 29 Ekim ve Kaynaklar Merkez mahallelerini, 3815343 numaralı çalışma Kaynaklar Merkez mahallesindeki bazı sokakları, 3815349 numaralı çalışma Kaynaklar Merkez mahallesinin genelini, 3815350 numaralı çalışma ise yine 29 Ekim ve Kaynaklar Merkez mahallelerini kapsayacaktır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 3815444 numaralı orta gerilim trafo arızası nedeniyle Gaziler ve Yaylacık mahallelerinde kesinti yaşanacaktır. Aynı gün saat 00.00 ile 00.30 arasında 3815448 numaralı çalışmayla Gaziler, Şirinkapı ve Yaylacık mahallelerinde de benzer bir arıza kesintisi olacaktır.

BERGAMA

14 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında 3812606 numaralı şebeke bakım çalışmasıyla Göçbeyli mahallesinde kesinti yaşanacaktır. Aynı gün saat 14.30 ile 18.00 arasında 3812608 numaralı çalışmayla Kozluca köyünde kesinti olacaktır. Yine aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında 3813359 numaralı çalışmayla Avunduk, Balaban ve Maruflar köylerinde elektrik kesilecektir.

15 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında 3812617 numaralı çalışmayla Aşağıılgındere ve Ilgıncaber köylerinde kesinti yaşanacaktır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında 3812622 numaralı çalışmayla Yalnızdam köyünde, saat 10.05 ile 17.05 arasında 3812625 numaralı çalışmayla Muratlar ve Yalnızdam köylerinde, saat 10.10 ile 17.10 arasında ise 3812629 numaralı çalışmayla Muratlar köyünde kesinti olacaktır.

KARŞIYAKA

15 Eylül 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma kapsamında 3813739 numaralı işlemle Yalı mahallesinde kesinti yaşanacaktır.

14 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi nedeniyle İmbatlı ve Örnekköy mahallelerinde toplam yedi ayrı kesinti planlanmıştır. Bu kesintiler sırasıyla 3814341, 3814345, 3814349, 3814353, 3814356 ve 3814357 numaralı çalışmalar olup, İmbatlı ve Örnekköy mahallelerindeki çok sayıda sokağı kapsamaktadır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında 3814955 numaralı şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışmasıyla Bostanlı mahallesinde Cengiz Kocatoros Sokak çevresindeki güzergâhlarda kesinti yaşanacaktır.