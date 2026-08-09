Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
İzmir'in Bornova ilçesinde yaşlı bir kadın, iki hafta önce bir zincir marketten aldığı yumurtaların bozuk olduğunu öne sürerek geri iade etmek istedi. İade talebi kabul edilmeyen kadın, yumurtaları mağazanın içinde yere atarak tek tek kırdı.
İzmir'in Bornova ilçesinde yaşlı bir kadın, iki hafta önce bir zincir marketten satın aldığı yumurtaların bozuk olduğunu belirterek mağazaya geri getirdi. Ürünleri iade etmek isteyen kadının bu talebi, market çalışanları tarafından kabul edilmedi.
YUMURTALARI YERE ATTI
Talebinin reddedilmesi üzerine sinirlenen kadın, yanında getirdiği yumurtaları mağazanın içinde yere atarak tek tek kırdı. Müşterilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olay, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.