Haberler

Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı

Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Haber Videosunu İzle
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşlı bir kadın, iki hafta önce bir zincir marketten aldığı yumurtaların bozuk olduğunu öne sürerek geri iade etmek istedi. İade talebi kabul edilmeyen kadın, yumurtaları mağazanın içinde yere atarak tek tek kırdı.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşlı bir kadın, iki hafta önce bir zincir marketten satın aldığı yumurtaların bozuk olduğunu belirterek mağazaya geri getirdi. Ürünleri iade etmek isteyen kadının bu talebi, market çalışanları tarafından kabul edilmedi.

YUMURTALARI YERE ATTI

Talebinin reddedilmesi üzerine sinirlenen kadın, yanında getirdiği yumurtaları mağazanın içinde yere atarak tek tek kırdı. Müşterilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olay, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Kaynak: Haberler.com
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSoner tekin tekin:

iki hafta önce al dışarda bırak bozulsun getir iade et

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Güzel bir protesto... bunu gıda bakanligi dikkate alır umarim..

yanıt0
yanıt3
Haber YorumlarıSelim Demir:

o markette her şey bozuk teyze

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdeniz kara:

Hatun hakli gecen bizde aldik lık lık edeiyo... Kirinca sarısi darmadagin oluyo.. tarihide gecmemiş... Ama bozuk..

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPapatya papatya:

Çok iyi yapmış ,hakkını aramak suç değil.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı

Salah sonrası 3 günde rekor kırıldı!
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi

Süper Lig devlerinin hedefindeki yıldız, yatta 7 kadınla görüntülendi
Evine 200 metre kala yere yığılan 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Evine sadece 200 metre kalmıştı: Olduğu yere yığıldı kaldı
Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti
Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

Yarın gelecek yasa öncesi... Demirtaş'ın mektubu Meclis'te okundu
Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı

Atılan imzalar uykularını fena kaçırdı: İsrail hükümetine acil çağrı
Milyonluk miras kavgasında anne-kız yüzleşti! Elini öptü, 'Ben yapmadım' dedi

Milyonluk miras kavgasında beklenen yüzleşme! Elini öpüp af diledi
Porsuk Çayı kenarında dehşet: Telefonla konuşan adamı suya itti

Kentin kalbini kabus noktası yaptı: Geleni geçeni suya atıyor

Messi'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı

Hayatının en zor günü! Cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı