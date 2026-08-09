Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşlı bir kadın, iki hafta önce bir zincir marketten satın aldığı yumurtaların bozuk olduğunu belirterek mağazaya geri getirdi. Ürünleri iade etmek isteyen kadının bu talebi, market çalışanları tarafından kabul edilmedi.

YUMURTALARI YERE ATTI

Talebinin reddedilmesi üzerine sinirlenen kadın, yanında getirdiği yumurtaları mağazanın içinde yere atarak tek tek kırdı. Müşterilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olay, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Kaynak: Haberler.com