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İzmir Bornova'da 2 bin 775 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Bornova'da 2 bin 775 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'in Bornova ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 53 kutu içinde toplam 2 bin 775 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada 2 bin 775 adet sentetik ecza hap ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında önceki gün bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 53 kutu içerisinde toplam 2 bin 775 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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