İzmir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Esin Koca (34) idaresindeki 35 BYZ 887 plakalı otomobil, Kayadibi Mahallesi Şehitlik mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Koca'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA