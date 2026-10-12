İzmir Bornova'da panelvanda 1 milyon 100 bin doldurulmuş makaron bulundu

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İzmir'in Bornova ilçesinde, park halindeki panelvanda 1 milyon 100 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı ticaretin önlenmesi amacıyla Bornova ilçesinde mobil depo olarak kullanıldığı iddia edilen panelvanla ilgili çalışma yürüttü.

Ekiplerce park halindeki panelvanda yapılan aramalarda 1 milyon 100 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aracın sürücüsü hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA