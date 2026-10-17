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İzmir Bornova'da 9 yıldır aranan eski karı koca dolandırıcılık suçundan yakalandı

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İzmir Bornova'da 9 yıldır aranan eski karı koca dolandırıcılık suçundan yakalandı
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İzmir'in Bornova ilçesinde 9 yıl 18 gündür firari olan ve 32 ayrı dolandırıcılık dosyasından 28 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan eski karı koca, polis operasyonuyla saklandıkları adreste yakalandı. Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki adli işlemleri sürüyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde, 32 ayrı dolandırıcılık suçundan 28'er yıl hapis cezası bulunan ve 9 yıldır firari olarak aranan eski karı koca, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandıkları adreste yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 32 ayrı dolandırıcılık dosyasından toplam 28 yıl 7 ay 10 gün hapis ve 97 bin lira idari para cezasıyla aranan B.L. ile yine aynı suç, ceza ve idari para cezasıyla aranan kadın S.T.'nin saklandığı adres tespit edildi. 9 yıl 18 gündür firar olan eski karı kocanın Bornova ilçesindeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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