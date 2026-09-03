GEDİZ İzmir elektrik kesintisi! 4-5 Eylül 2026 İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?

GEDİZ Elektrik Dağıtım tarafından açıklanan planlı çalışma takvimine göre, 4 Eylül Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde şebeke bakımı, yenileme ve ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler ilçeden ilçeye farklı saat aralıklarında gerçekleşecek ve mahalle bazında değişen sokakları kapsayacak.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Bornova

3 Eylül Perşembe günü saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Atatürk Mahallesi'nde Barbaros Caddesi ve Hürriyet Caddesi ile Evka 4 Mahallesi'nde Barbaros Caddesi ve Park Sokak ve İnönü Mahallesi'nde 959, 967, 968, 969 ve 970 numaralı sokaklar ile Barbaros Caddesi ve Hürriyet Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı gün saat 08.30 ile 13.30 arasında ağaç kesimi çalışması sebebiyle Kavaklıdere Mahallesi'nde dört ayrı bölgede kesinti olacak; bu bölgeler Cemre Sokak, Çıtak Sokak, Dere Sokak, Derya Sokak ve Eylül Sokak çevresini, Ankara Caddesi, Cemre Sokak, Çıtak Sokak, Derya Sokak, Ergen Sokak, Eylül Sokak, Gözde Sokak ve Kavaklıdere Caddesi çevresini, Emek Sokak, Gözde Sokak, İncir Sokak, Kavak Sokak, Kavaklıdere Caddesi, Kışla Sokak, Ören Sokak, Orman Sokak ve Özen Sokak çevresini ve Dere Sokak, Derya Sokak, Kavak Sokak, Kavaklıdere Caddesi, Kekik Sokak ve Özen Sokak çevresini kapsayacak.

4 Eylül Cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Atatürk Mahallesi'nde 934'ten 958'e kadar numaralanan çok sayıda sokak ile Barbaros Caddesi, Dinlenme ve Çocuk Parkı İçi Yolu ve Hürriyet Caddesi'nde kesinti olacak. Saat 12.08 ile 13.30 arasında ağaç kesimi nedeniyle Atatürk Mahallesi'nde 900, 905, 906, 907, 909, 910, 911 ve 913 numaralı sokaklar ile Fehmi Yiğin Caddesi, Osmangazi Caddesi, Osmangazi Viyadüğü ve Yavuz Caddesi etkilenecek. Saat 08.30 ile 13.30 arasında yine ağaç kesimi nedeniyle Evka 3 Mahallesi'nde iki ayrı bölgede kesinti yaşanacak; birinci bölge 127 numaralı sokağın alt kolları ile Şehitler Caddesi'ni, ikinci bölge ise 119 ve 129 numaralı sokakların çeşitli kollarını ve Cengiz Han bölgesini kapsayacak.

Aynı gün saat 13.30 ile 17.30 arasında ağaç kesimi çalışmaları Atatürk Mahallesi'nde üç farklı bölgeyi etkileyecek; bu bölgeler 893, 893/1, 894, 896 ve 910 numaralı sokaklar ile Çocuk Parkı İçi Yolu ve Yavuz Caddesi'ni, 865'ten 924'e kadar çeşitli sokaklar ile Fehmi Yiğin Caddesi ve Yavuz Caddesi'ni ve 907'den 915/2'ye kadar sokaklar ile Çocuk Parkı İçi Yolu'nu kapsayacak. Saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Erzene Mahallesi'nde 116/4, 116/7 ve 116/8 numaralı sokaklar ile Hasan Ali Yücel Caddesi'nde kesinti olacak.

5 Eylül Cumartesi günü gece saat 01.00 ile 01.30 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması kapsamında Atatürk Mahallesi, Evka 4 Mahallesi ve İnönü Mahallesi'nde çok sayıda sokağı kapsayan geniş çaplı bir kesinti planlandı. Saat 08.30 ile 13.30 arasında ağaç kesimi nedeniyle Karaçam Mahallesi'nde İstanbul Caddesi ve Karaçam Caddesi ile Çiftlik Sokak, Doğan Sokak ve Fesleğen Sokak bölgelerinde, Kayadibi Mahallesi'nde 9750 ve 9751 numaralı sokaklar ile Funda Sokak, Gündoğdu Sokak, Kayadibi Caddesi ve Zakkum Sokak'ta ve Eğridere Mahallesi'nde Defne Sokak, Elmalı Sokak, Gonca Sokak, Hardal Sokak, Zerdali Sokak ve Zeytinli Sokak'ta kesinti yaşanacak.

Saat 13.30 ile 17.30 arasında ağaç kesimi nedeniyle Laka Mahallesi'nde iki ayrı bölgede kesinti olacak; bu bölgeler Gül Sokak, Lale Sokak, Menekşe Sokak, Nergis Sokak, Orkide Sokak, Papatya Sokak ve Zambak Sokak'ı ile Gül Sokak, Karanfil Sokak, Laka Caddesi, Lale Sokak, Nergis Sokak, Papatya Sokak ve Zambak Sokak'ı kapsayacak. Aynı gün saat 09.30 ile 15.30 arasında Kemalpaşa Mahallesi'nde üç farklı bölgede ağaç kesimi çalışması yapılacak ve bu çalışmalar 7093/1, 7097 ve 7098 numaralı sokaklar ile Pınar Caddesi çevresini etkileyecek.

Karabağlar

4 Eylül Cuma günü gece saat 03.00 ile 03.15 arasında TEİAŞ trafo bakım çalışması nedeniyle ilçede geniş çaplı iki ayrı kesinti planlandı. Birinci kesinti Adnan Süvari, Arap Hasan, Bahçelievler, Basın Sitesi, Doğanay, Esenlik, Gülyaka, Kazım Karabekir, Refet Bele, Reis, Tahsin Yazıcı ve Vatan mahallelerinde çok sayıda sokağı etkileyecek. İkinci kesinti ise Adnan Süvari, Arap Hasan, Bahçelievler, Basın Sitesi, Esenlik, Esenyalı, Kazım Karabekir, Maliyeciler, Metin Oktay, Refet Bele, Salih Omurtak, Şehitler, Tahsin Yazıcı ve Vatan mahallelerinde geniş bir sokak listesini kapsayacak.

5 Eylül Cumartesi günü aynı saatte, yani gece 03.00 ile 03.15 arasında, TEİAŞ trafo bakım çalışması bir gün önceki iki kesintiyle aynı mahalle ve sokak listelerini kapsayacak şekilde tekrarlanacak.

Bayındır

3 Eylül Perşembe günü saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Buruncuk Mahallesi'nde Tahirbey Caddesi ile Zeytinova Mahallesi'nde çok sayıda sokak ve caddeyi kapsayan geniş bir kesinti yaşanacak. 4 Eylül Cuma günü aynı saatlerde yine şebeke bakım çalışması sebebiyle Buruncuk Mahallesi'nin tamamı ile Zeytinova Mahallesi'nde Burgaz Sokak, Doğu Küme Evleri, Eski İzmir Ödemiş Yolu ve Kuzey Küme Evleri'nde kesinti olacak.

5 Eylül Cumartesi günü saat 09.00 ile 17.00 arasında AG box abone çıkış sigorta atığı nedeniyle Fatih, Sadıkpaşa, Turan ve Yusuflu mahallelerinde çok sayıda küme evini kapsayan bir kesinti planlandı. Aynı gün saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Mithatpaşa Mahallesi'nde Albay Alpat Caddesi ile Sadıkpaşa Mahallesi'nde çeşitli sokaklarda, saat 13.00 ile 16.30 arasında ise aynı çalışma nedeniyle Fatih, Mithatpaşa ve Sadıkpaşa mahallelerinde başka sokaklarda kesinti yaşanacak.

Bergama

4 Eylül Cuma günü saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Bozköy, Çalıbahçe, Cevaplı, Eğrigöl, Karahıdırlı, Koyuneli, Kurfallı, Sarıdere, Tekkedere, Yenikent ve Zeytindağ mahallelerinde geniş çaplı bir kesinti olacak. Saat 10.00 ile 13.00 arasında yine şebeke bakım çalışması sebebiyle Kızıltepe ve Örlemiş köylerinin iç yollarında elektrik kesilecek.

5 Eylül Cumartesi günü saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Göçbeyli Mahallesi'nde çok sayıda sokağı kapsayan geniş bir kesinti yaşanacak. Saat 14.00 ile 18.00 arasında aynı çalışma nedeniyle Sarıcalar köyünün iç yolunda, saat 09.00 ile 17.00 arasında ise Fatih Mahallesi'nde 315, 316 ve 317 numaralı sokaklar ile Anafartalar Caddesi, Çağrı Sokak, Dumlupınar Caddesi, Ege Caddesi, Palmiye Sokak ve Yıldız Sokak'ta kesinti olacak.

Karşıyaka

3 Eylül Perşembe günü saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi'nde çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak. 4 Eylül Cuma günü saat 09.00 ile 11.00 arasında üçüncü şahıs talebiyle yapılan planlı çalışma nedeniyle Latife Hanım Mahallesi'nde 7683'ten 7687'ye kadar numaralanan sokaklarda, saat 09.00 ile 12.00 arasında ise ağaç kesimi nedeniyle İnönü Mahallesi'nde 6780 numaralı sokakta kesinti olacak.

5 Eylül Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi'nde farklı sokaklarda ve Örnekköy Mahallesi'nde 6601 ve 7532 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

Ödemiş

3 Eylül Perşembe günü saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Ertuğrul Mahallesi ve Kurucuova Mahallesi'ndeki küme evlerinde kesinti olacak. 4 Eylül Cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında aynı çalışma sebebiyle Konaklı ve Ovakent mahallelerinde, saat 09.15 ile 16.30 arasında ise Bülbüller, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Süleymanlar ve Veliler mahallelerinde geniş çaplı kesintiler yaşanacak.

Yine 4 Eylül günü saat 09.00 ile 09.30 arasında ve saat 16.45 ile 17.15 arasında olmak üzere iki ayrı kısa süreli şebeke bakım çalışması Çaylı, Köfündere ve Orhangazi mahallelerini etkileyecek. 5 Eylül Cumartesi günü saat 10.00 ile 15.00 arasında Dolaylar Mahallesi'nde, saat 09.00 ile 17.00 arasında Ertuğrul ve Kurucuova mahallelerinde, saat 09.30 ile 13.30 arasında ise Alaşarlı, Çaylı, Emirli ve Kızılcaavlu mahallelerinde şebeke bakım çalışmaları nedeniyle kesintiler olacak.

Selçuk

5 Eylül Cumartesi günü saat 09.00 ile 12.00 arasında ağaç kesimi nedeniyle 14 Mayıs Mahallesi'nde 4010, 4029, 4030, 4031 ve 4033 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı gün saat 13.00 ile 16.00 arasında ise manevra çalışması nedeniyle Belevi Mahallesi'nde İzmir Caddesi'nde kesinti olacak.