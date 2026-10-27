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İzmir Bornova'da kaçak alkol operasyonunda 21 bin 20 litre etil alkol ele geçirildi

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İzmir Bornova'da kaçak alkol operasyonunda 21 bin 20 litre etil alkol ele geçirildi
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İzmir'in Bornova ilçesinde kaçak alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine bir iş yerine operasyon düzenlendi. Adreste 21 bin 20 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 21 bin 20 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bornova ilçesinde kaçak alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından 23 Ekim'de A.O.T. adlı şüpheliye ait iş yerine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 10 farklı tank içerisinde toplam 21 bin 20 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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