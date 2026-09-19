İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 19-20 Eylül İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

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İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 19 Eylül günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ÖDEMİŞ

21 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Bademli mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Günlüce, İnönü, Kuvvetli, Mursallı ve Yeniceköy bölgelerinde kesinti olacaktır. Yine aynı gün saat 13.30 ile 18.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Bebekler, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Karadoğan, Köseler, Ortaköy, Suçıktı, Tosunlar ve Üzümlü köylerinde elektrik kesilecektir.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Artıcak ve Çobanlar bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Gölcük, İnönü ve Süleyman Demirel mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Yine aynı gün saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Bülbüller, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Süleymanlar ve Veliler bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Bülbüller, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Süleymanlar ve Veliler bölgelerinde yeniden kesinti olacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Gölcük ve Tekke mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BUCA

19 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Adatepe mahallesinin çeşitli sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 13.00 ile 17.00 arasında yine ağaç kesimi çalışması nedeniyle Adatepe mahallesinin farklı sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

20 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 ve saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Adatepe ve Gaziler bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 12.00 ile 13.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle 29 Ekim mahallesinde kesinti yaşanacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Menderes ve Yaylacık mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 ve saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle İnönü, Mustafa Kemal ve Göksu mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 ve saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle İnönü ve Göksu mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BERGAMA

19 Eylül 2026 tarihinde saat 11.00 ile 13.00 arasında fiziki irtibat çalışması nedeniyle Bozköy, Çalıbahçe, Cevaplı, Eğrigöl, Karahıdırlı, Koyuneli, Kurfallı, Sarıdere, Tekkedere, Yenikent ve Zeytindağ bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BORNOVA

19 Eylül 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Kemalpaşa mahallesinde elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 20.00 ile 20.30 arasında ve 20 Eylül 2026 tarihinde saat 04.00 ile 04.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Kazımdirik mahallesinde kesinti yaşanacaktır. Ayrıca 19 ile 20 Eylül 2026 tarihleri arasında saat 20.00 ile 04.00 arasında yine şebeke bakım çalışması nedeniyle Kazımdirik mahallesinde elektrik kesintisi olacaktır. 19 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 10.30 ve saat 09.30 ile 15.30 arasında AG pano arızası nedeniyle Barbaros ve Rafet Paşa mahallelerinde kesinti yaşanacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Barbaros mahallesinde elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 12.00 arasında üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma nedeniyle Evka 3 mahallesinde, saat 11.00 ile 15.00 arasında ise şebeke bakım çalışması nedeniyle Erzene mahallesinde kesinti yaşanacaktır.

20 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Kemalpaşa ve Yunus Emre mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Mevlana mahallesinde, saat 10.00 ile 12.00 arasında ise Erzene mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Mevlana ve Naldöken mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Atakent, Bostanlı ve Yalı mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle İmbatlı ve Örnekköy mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

KEMALPAŞA

21 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Yenmiş mahallesinde elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 10.30 ile 13.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Bayramlı, Kamberler ve Yenikurudere köylerinde kesinti yaşanacaktır.

KONAK

19 Eylül 2026 tarihinde saat 20.00 ile 20.30 arasında ve 20 Eylül 2026 tarihinde saat 04.00 ile 04.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çınarlı mahallesinde elektrik kesintisi olacaktır. Ayrıca 19 ile 20 Eylül 2026 tarihleri arasında saat 20.00 ile 04.00 arasında yine şebeke bakım çalışması nedeniyle Çınarlı mahallesinde kesinti yaşanacaktır. 19 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Akdeniz mahallesinde elektrik kesintisi olacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma nedeniyle Çankaya ve Mithatpaşa mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BAYRAKLI

19 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 09.30 ve saat 17.00 ile 17.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Gümüşpala ve Turan mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında yine şebeke bakım çalışması nedeniyle Turan mahallesinde kesinti yaşanacaktır. Ayrıca 19 Eylül 2026 tarihinde saat 20.00 ile 20.30 arasında ve 20 Eylül 2026 tarihinde saat 04.00 ile 04.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Mansuroğlu mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma nedeniyle Osmangazi mahallesinde elektrik kesintisi olacaktır.