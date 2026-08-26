İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ağustos İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 Ağustos günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BERGAMA

26 Ağustos 2026 tarihinde Tavukçukuru Mahallesi'nde, Tavukçukuru Merkez Küme Evleri'nde saat 09.00 ile 14.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3798096'dır.

26 Ağustos 2026 tarihinde Öksüzler Mahallesi'nde, Öksüzler Sokak'ta saat 14.30 ile 19.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3798102'dir.

27 Ağustos 2026 tarihinde Atçılar ve Seklik mahallelerinde saat 09.00 ile 14.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Atçılar Köyü İç Yolu ile Seklik Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID'si 3798124'tür.

27 Ağustos 2026 tarihinde Atatürk ve Fevzipaşa mahallelerinde saat 15.00 ile 19.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Atatürk Mahallesi'ndeki 1016. Sokak ile Fevzipaşa Mahallesi'ndeki 1000. ve 1016. sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID'si 3798128'dir.

28 Ağustos 2026 tarihinde Avunduk, Balaban ve Maruflar mahallelerinde saat 09.00 ile 14.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Avunduk Köyü İç Yolu, Avunduk Yolu, Balaban Köyü ve Maruflar Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID'si 3798131'dir.

28 Ağustos 2026 tarihinde İsmailli Hacılar Mahallesi'nde saat 15.00 ile 19.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Hacılar İsmaili Bucağı Sokak ile Hacılar Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID'si 3798139'dur.

26 Ağustos 2026 tarihinde Ovacık ve Süleymanlı mahallelerinde saat 10.00 ile 11.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Süleymanlı Köyü Yolu ve Süleymanlı Sokak etkilenecektir. Çalışma ID'si 3798923'tür.

26 Ağustos 2026 tarihinde Ayaskent, Kadıköy ve Zağnoz mahallelerinde saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ayaskent Mahallesi'ndeki 1801. Sokak, Kadıköy Mahallesi'ndeki Göçbeyli Yolu ile Kadıköy Köyü İç Yolu ve Zağnoz Mahallesi'ndeki Zağnoz Merkez Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID'si 3799199'dur.

KARŞIYAKA

26 Ağustos 2026 tarihinde Latife Hanım Mahallesi'nde saat 09.00 ile 11.00 arasında üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 7685. ve 7689. sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID'si 3797350'dir.

27 Ağustos 2026 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti 6604, 6607, 6615, 6616, 6617, 6617/1, 6618, 6620, 6621, 6633/1, 6636, 6638, 6639, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6645/1, 6645/2, 6646, 6647, 6647/1, 6648, 6650, 6651, 6652, 6654, 6654/1, 6657, 6722 ve 6722/2. sokakları kapsayacaktır. Çalışma ID'si 3801147'dir.

28 Ağustos 2026 tarihinde Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Cumhuriyet Mahallesi'nde 6601, 6601/2, 6601/3, 6626, 6626/1, 6626/2, 6629, 6631, 6632, 6638, 6640, 6641, 6642, 6642/1, 6642/2, 6643, 6643/1, 6644, 6653, 6653/1 ve 6655. sokaklar ile Örnekköy Mahallesi'nde 6601. ve 7532. sokaklar kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID'si 3801150'dir.

27 Ağustos 2026 tarihinde Aksoy ve Bostanlı mahallelerinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aksoy Mahallesi'nde 1671, 1735 ve 1748/1. sokaklar ile Girne Bulvarı; Bostanlı Mahallesi'nde ise 1671, 1735, 1771, 1774, 1775 ve 1783. sokaklar, Cengiz Kocatoros Sokak, Girne Bulvarı ve Hüseyin Yurttaş Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID'si 3801263'tür.

ÖDEMİŞ

26 Ağustos 2026 tarihinde Balabanlı, Bozcayaka, Çamlıca, Emmioğlu, Ertuğrul, Gereli, Karakova, Kazanlı, Konaklı, Ovakent, Seyrekli, Umurbey ve Yolüstü mahallelerinde saat 10.00 ile 15.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, belirtilen mahallelerdeki Balabanlı Köyü İç Yolu, Dolamanlık Küme Evleri, Kalealtı Küme Evleri, Soğucaksu Tekçınar Mevkii Küme Evleri, Balabanlı Yolu Caddesi, Gereli Küme Evleri, Karakova Küme Evleri, Ova bölgesi ve Sakallı Kuyu Oturakkuyu Mevkii Küme Evleri gibi çok sayıda noktayı kapsayacaktır. Çalışma ID'si 3799003'tür.

27 Ağustos 2026 tarihinde Gölcük Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ada Sokak, Bengisu Caddesi, Kadir Sandık Sokak ve Mavigöl Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID'si 3801131'dir.

27 Ağustos 2026 tarihinde Gölcük Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle bir başka planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Baygın Sokak, Bengisu Caddesi, Çavdar Sokak, İlkbahar Sokak, Kaymak Sokak, Ödemiş Gölcük Yolu Caddesi ve Özkan Sokak etkilenecektir. Çalışma ID'si 3801141'dir.

27 Ağustos 2026 tarihinde Ertuğrul, Gereli, Kışla, Kurucuova, Mescitli, Ovakent ve Türkönü mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti Camiönü Küme Evleri, Ertuğrulköy Köyü İç Yolu, Ertuğrulköy Köyü Yolu, Şirinyer Küme Evleri, Yeşil Tepe Küme Evleri, Gereli Küme Evleri, Almanlı Küme Evleri, Kiraz Yolu Caddesi, Kurucuova Küme Evleri, Yazlı Kuyu Küme Evleri ve Mescitli Küme Evleri gibi bölgeleri kapsayacaktır. Çalışma ID'si 3801149'dur.

28 Ağustos 2026 tarihinde Gölcük Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Belediye Sokak, Cevizli Sokak, Eren Dede Sokak, Hacı Köse Sokak, Kuzey Sokak ve Müezzinler Sokak etkilenecektir. Çalışma ID'si 3802089'dur.

28 Ağustos 2026 tarihinde Gölcük Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Bengisu 1. Çıkmaz Sokak, Bengisu Caddesi, Cevizli Sokak, Geyik Sokak, Karakaya Sokak, Kuzey Sokak, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Sevinç Sokak ve Sönmez Sokak etkilenecektir. Çalışma ID'si 3802104'tür.

28 Ağustos 2026 tarihinde Gölcük Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle bir diğer planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Bengisu Caddesi, Geyik Sokak, Kestane Sokak ve Kızılcık Sokak etkilenecektir. Çalışma ID'si 3802107'dir.

28 Ağustos 2026 tarihinde Balabanlı, Karakova, Kazanlı ve Seyrekli mahallelerinde saat 10.00 ile 13.00 arasında üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kazanlı Mahallesi'nde Ova bölgesi de kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID'si 3802219'dur.

SEFERİHİSAR

26 Ağustos 2026 tarihinde Turgut ve Ulamış mahallelerinde saat 10.00 ile 16.30 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Turgut Mahallesi'nde Araplar Küme Evleri, Bozyer Küme Evleri, Cami Sokak, Çiçek Sokak, Çıkmaz Sokak, Demokrasi Meydanı, Depo Sokak, Ege Sokak, Eğitim Sokak, Gazi Paşa Sokak, Pınar Sokak, Tepe Sokak ve Yakıcılar Sokak ile Ulamış Mahallesi'nde 1432/5. Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID'si 3799043'tür.

TORBALI

26 Ağustos 2026 tarihinde Bülbüldere Mahallesi'nde saat 16.00 ile 18.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3798162'dir.

26 Ağustos 2026 tarihinde Çapak, Kuşçuburun ve Yazıbaşı mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çapak Mahallesi'nde 2586. ve 2595. sokaklar; Kuşçuburun Mahallesi'nde 509, 511, 513, 514 Çıkmaz, 515, 551, 552 Çıkmaz, 553, 555 Çıkmaz, 557, 561, 562, 563, 563/1, 564, 9400, 9400/1, 9402, 9403, 9404, 9405, 9407, 9407/1, 9409, 9411, 9419, 9421, 9421/2, 9423, 9424, 9425, 9425/1, 9431, 9435 ve 9435/1. sokaklar ile Başmimar Sinan Caddesi, Seyrantepe Caddesi, Taşocağı Küme Evleri ve Yazıbaşı İzmir Caddesi etkilenecektir. Yazıbaşı Mahallesi'nde ise Yazıbaşı İzmir Caddesi kesinti kapsamındadır. Çalışma ID'si 3799330'dur.

28 Ağustos 2026 tarihinde Bülbüldere Mahallesi'nde saat 00.30 ile 00.45 arasında OG ayırıcı arızası nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3801200'dür.

BUCA

28 Ağustos 2026 tarihinde İnkılap Mahallesi'nde saat 01.00 ile 06.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Aydın Hatboyu Caddesi ve Mehmet Akif Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID'si 3802096'dır.

28 Ağustos 2026 tarihinde Çamlık Mahallesi'nde saat 08.00 ile 11.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti 3585, 3650, 798, 803, 805, 807, 807/1, 808/1, 809, 811, 813, 814, 814/1, 818, 820, 822, 828 ve 830. sokakları kapsayacaktır. Çalışma ID'si 3802210'dur.

28 Ağustos 2026 tarihinde Güven, Hürriyet ve İnkılap mahallelerinde saat 09.00 ile 14.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Güven Mahallesi'nde 337, 382, 384, 384/1, 384/2 ve 386. sokaklar ile Menderes Caddesi; Hürriyet Mahallesi'nde 460, 464, 465, 466, 468, 470, 472, 474, 474/1, 476, 478, 480, 488, 490, 492/1, 493, 493/1 ve 495. sokaklar ile Mehmet Akif ve Namık Kemal caddeleri etkilenecektir. İnkılap Mahallesi'nde ise 448, 448/1, 502, 502/2, 504, 504/1, 504/2, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 521 ve 523. sokaklar ile Aydın Hatboyu Caddesi, Cemil Şeboy Caddesi, Koşuyolu Caddesi, Mehmet Akif Caddesi, Menderes Caddesi ve Şirinyer Pazar Yeri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID'si 3802263'tür.

KARABAĞLAR

27 Ağustos 2026 tarihinde Tırazlı ve Uzundere mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Tırazlı Mahallesi'nde 1001, 1002, 1005 ve 1006. sokaklar ile Çamlık Sokak, Fırıncı Sokak, Gökgedik Sokak, Kahya Sokak, Kekik Sokak, Kutlu Aktaş Caddesi, Menekşe Sokak, Mestan Sokak, Radar Caddesi, Sağlık Sokak ve Şirin Sokak etkilenecektir. Uzundere Mahallesi'nde ise 3968, 3968/2, 3968/3, 3968/4, 3968/5, 3968/6, 3968/7, 3968/8, 3968/10, 3968/11, 3968/12, 3968/14 ve 3968/15. sokaklar kesinti kapsamındadır. Çalışma ID'si 3801243'tür.

28 Ağustos 2026 tarihinde Bahçelievler Mahallesi'nde saat 02.00 ile 02.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti 325, 326, 327, 328, 355, 370, 372, 373, 374, 375, 443, 444, 454, 455, 490, 490/1, 494, 501, 502/2, 502/4, 505, 506, 508, 509, 509/1, 509/2, 509/10, 510, 510/1 ve 9114/1. sokaklar ile Ali Rıza Avni Bulvarı, Halide Edip Adıvar Caddesi, İnönü Caddesi ve Saim Çıkrıkçı Caddesi'ni kapsayacaktır. Çalışma ID'si 3802257'dir.

28 Ağustos 2026 tarihinde Bahçelievler Mahallesi'nde aynı bölgeleri kapsayan bir başka şebeke bakım çalışması nedeniyle saat 14.00 ile 14.30 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3802262'dir.