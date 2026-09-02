İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 2-3 Eylül İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 2 Eylül günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BAYINDIR

2 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında Pınarlı Mahallesi'nde üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Hisarlık Mahallesi'ndeki Başyayla Sokak ve Hisarlık Sokak'ta AG Box arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Fatih Mahallesi'ndeki Gencer Küme Evleri, İkinci Çayiçi Küme Evleri, İstasyon Altı Küme Evleri, Kiremit Ocağı Küme Evleri, Soğuk Pınar Küme Evleri, Birinci Malal Küme Evleri, İkinci Malal Küme Evleri ve Yanık Kavak Küme Evleri ile Sadıkpaşa Mahallesi'ndeki İstasyon Altı Küme Evleri, Kiremit Ocağı Küme Evleri, Ambar Pınarı Küme Evleri, Gencer Küme Evleri, Kırkağaçlı Küme Evleri, Soğuk Pınar Küme Evleri, Birinci Malal Küme Evleri ve Kocabaş Kahvealtı Küme Evleri'ni kapsayan çeşitli şebeke bakım çalışmaları ve AG Box kaynaklı çalışmalar nedeniyle kesintiler uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Buruncuk Mahallesi'ndeki Tahirbey Caddesi ile Zeytinova Mahallesi'nin çok sayıda cadde ve sokağında şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

4 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Buruncuk ve Zeytinova mahallelerinde, Burgaz Sokak, Doğu Küme Evleri, Eski İzmir Ödemiş Yolu ve Kuzey Küme Evleri çevresinde şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BERGAMA

4 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Bozköy, Çalıbahçe, Cevaplı, Eğrigöl, Karahıdırlı, Koyuneli, Kurfallı, Sarıdere, Tekkedere, Yenikent ve Zeytindağ mahallelerinin belirtilen cadde, sokak ve köy yollarında şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 13.00 arasında Kızıltepe Mahallesi'ndeki Kızıltepe Köyü İç Yolu ile Örlemiş Mahallesi'ndeki Örlemiş Köyü İç Yolu'nda şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KARABURUN

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Bozköy Mahallesi'ndeki Akçekilise Küme Evleri ve Gazi Mustafa Kemal Küme Evleri, Hasseki Mahallesi'ndeki Hasseki Küme Evleri ve Yeniliman Köprüsü ile Tepeboz Mahallesi'ndeki Tepeboz Küme Evleri ve Yeni Liman Küme Evleri'nde şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 10.00 arasında Hasseki, Küçükbahçe, Merkez, Parlak, Salman, Sarpıncık, Tepeboz ve Yayla mahallelerinin belirtilen bölgelerinde şebeke bakım çalışması nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 10.30 arasında İskele ve Merkez mahallelerinin çok sayıda cadde ve sokağında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün saat 10.31 ile 18.30 arasında İskele Mahallesi'ndeki 2157. Sokak, Akasya Sokak, Deniz Sokak, Gül Sokak, Kuyucak Caddesi, Leylak Sokak, Mine Sokak, Orkide Sokak, Papatya Sokak, Yasemin Sokak ve Zambak Sokak ile Merkez Mahallesi'ndeki 2168. Sokak'ta AG Box SDK abone çıkış sigorta atığı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yine 2 Eylül 2026 tarihinde saat 10.31 ile 18.30 arasında İskele Mahallesi'ndeki 2111, 2117, 2118, 2119, 2120, 2157 ve 2165 numaralı sokaklar ile Akasya, Bambu, Çınar, Çınaraltı, Deniz, Hisarcık, Papatya, Turgutreis ve Zambak sokakları, Karayer Caddesi ve Seyranyüzü Caddesi'nde şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle kesinti yaşanacaktır.

4 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında İskele Mahallesi'ndeki 2157. Sokak, Akasya Sokak, Deniz Sokak, Gül Sokak, Kuyucak Caddesi, Leylak Sokak, Mine Sokak, Orkide Sokak, Papatya Sokak, Yasemin Sokak ve Zambak Sokak ile Merkez Mahallesi'ndeki 2168. Sokak'ta şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KARŞIYAKA

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 6601, 6626, 6629, 6631, 6632, 6638, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6653 ve 6655 numaralı sokaklar ile bunlara bağlı sokaklarda, ayrıca Örnekköy Mahallesi'ndeki 6601 ve 7532. sokaklarda şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 6620, 6640, 6642, 6644, 6645, 6647/1, 6648, 6650, 6652, 6654 ve 6722. sokaklar ile bağlantılı sokaklarda şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Latife Hanım Mahallesi'ndeki 7683, 7684, 7685, 7686 ve 7687. sokaklarda üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 12.00 arasında İnönü Mahallesi'ndeki 6780. Sokak'ta ağaç kesimi nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÖDEMİŞ

2 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Çamyayla Mahallesi'ndeki Çamyayla Küme Evleri, Soğukpınar Küme Evleri, Yeşil Dere Küme Evleri ve Yeşil Kır Küme Evleri'nde şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Ertuğrul Mahallesi'ndeki Şirinyer Küme Evleri ile Kurucuova Mahallesi'ndeki Şirinyer Küme Evleri ve Yazlı Kuyu Küme Evleri'nde şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Konaklı Mahallesi'ndeki Kurukavak Arıküstü Küme Evleri ile Ovakent Mahallesi'ndeki Adagide Yolu Caddesi, Dutlukuyu Küme Evleri ve Erkekli Küme Evleri'nde şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün saat 09.15 ile 16.30 arasında Bülbüller, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Süleymanlar ve Veliler mahallelerinin belirtilen bölgelerinde şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 09.30 arasında Çaylı, Köfündere ve Orhangazi mahallelerinde şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. Aynı bölgelerde saat 16.45 ile 17.15 arasında ikinci bir şebeke bakım çalışması nedeniyle yeniden kesinti uygulanacaktır.

TORBALI

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Dağteke Mahallesi'ndeki 6230, 6231, 6233 ve 6234. sokaklar ile Dedepınarı Sokak'ta AG Box SDK çıkış sigorta atığı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

4 Eylül 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında Demirci Mahallesi'ndeki 6262/1. Sokak'ta şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 11.00 arasında Demirci Mahallesi'ndeki 18, 19, 6253 ve 6420. sokaklar ile Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde, ayrıca Yeşilköy Mahallesi'ndeki 6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6426, 6427 ve 6428 numaralı sokaklar ve bunlara bağlı sokaklar ile Fatih Sultan Mehmet Caddesi, İzmir Aydın Caddesi ve Tahtalı Küme Evleri'nde fiziki irtibat çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

GÜZELBAHÇE

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki 2131, 2133, 2139 ve 2188. sokaklarda AG Box arızası nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAYRAKLI

3 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.30 arasında R. Şevket İnce Mahallesi'ndeki 2140/20, 2140/22, 2140/4, 2140/5 ve 2148/9. sokaklarda aşırı yük nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

4 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Mansuroğlu Mahallesi'ndeki 267, 268, 269, 270, 271 ve 273/1. sokaklar ile bunlara bağlı sokaklar ve Dumlupınar Caddesi'nde şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 11.00 arasında Körfez Mahallesi'ndeki 7479/1. Sokak'ta üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.