Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Bornova'da kaçak kazı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Bornova'da kaçak kazı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Alanda yer altı görüntüleme cihazı, hilti, jeneratör, kazma ve kürek ele geçirilirken şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Bornova ilçesi Kayadibi Mahallesi Homeros mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda M.A., İ.G., R.Z., S.E., E.K., M.Y.S., M.A.K., E.G. ve A.K. isimli 9 şüpheli yakalandı. Alanda yapılan aramalarda yer altı görüntüleme cihazı, hilti, jeneratör ile kazma ve kürek gibi çeşitli kazıcı aletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'den resmi açıklama! 'Yeni yapılanmaya gidilmiştir' diyerek duyurdular

Emre Belözoğlu'ndan bir icraat daha: O ismi duyurdular
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa

Arda için canlı yayında yapılan yorum olay oldu: O çocuğa...
Selahattin Paşalı boşanma iddialarını yalanladı!

Dedikodulara son noktayı koydu! Selahattin Paşalı cephesinden açıklama
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var

7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var
Eşine sarkıntılık yapan adamı cinsel organından vurdu

Sapıklığın sonu! Sarkıntılık yapan adamın erkekliğini aldı
Vatandaşı avlıyorlardı, kendileri av oldu! 42 ilde yapay zeka destekli operasyon

Avcı'ya av oldular! Yapay zeka bu kez suçluları yakaladı
Gazze'de düğün günü kana bulandı! Gelin arabasını İsrail vurdu, damadın arkadaşı öldü

Gelin arabasından geriye bu görüntü kaldı
Kaymakamlıkta insanlık dersi! Müdür gördüklerine kayıtsız kalamadı

Kaymakamlıkta insanlık dersi! Müdür görünce hemen müdahale etti