İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 17-18 Eylül İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 17 Eylül günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Bayındır

17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Yeşilova mahallesinde Gönül Sokak, Yeşilova Cami Sokak, Yeşilova Hacı Hüseyin Sokak ve Yeşilova Park Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3812580).

18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Atatürk mahallesinde Filiz Sokak ve İstasyon Caddesi, Cumhuriyet mahallesinde İstasyon Caddesi ve Karpuzlu Sokak, Yeşilova mahallesinde ise Mıstak Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3812587).

17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çınardibi mahallesinde Ayaydın Küme Evleri, Çınar Cami Sokak, Çınardibi Cami Küme Evleri, Çınardibi Çınar Küme Evleri, Çınardibi Cumhuriyet Küme Evleri, Çınardibi Köyü, Işılay Küme Evleri, Kavakalan Küme Evleri, Köy İç Yolu, Merkez Küme Evleri, Nesrin Kahraman Küme Evleri, Osmaniye Köyü, Osmaniye Küme Evleri, Özkasap Küme Evleri, Özterzi Küme Evleri, Rumeli Küme Evleri, Şair Küme Evleri, Tener Küme Evleri ve Tüfekçi Küme Evleri'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3815224).

18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Dereköy mahallesinde Dereköy Köyü İç Yolu, Gökseke Sokak, Gündağ Sokak, Hacı Hüsnü Sokak, Hatipoğlu Sokak, Ilıca Sokak ve Nehir Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3815269).

18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Dereköy mahallesinde Ilıca Sokak ve Yahni Sokak, Ergenli mahallesinde Bahçelerarası Sokak, Ilıca Sokak, Kızıloba Yolu ve Öğretmen Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3815272).

18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Ergenli mahallesinde Aygün Sokak, Çay Sokak, Ceviz Sokak, Çınar Sokak, Çınaraltı Sokak, Derebaşı Sokak, Ergenli Köyü İç Yolu, Gülistan Sokak, Ilıca Sokak, Irmak Sokak, Köprü Sokak ve Zeytinli Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3815274).

18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Ergenli mahallesinde Ergenli Köyü İç Yolu, Ilıca Sokak, İsimsiz 1, Öğretmen Sokak, Okul Sokak ve Topsahası Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3815275).

18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Demircilik mahallesinde Kabakçı Bahçe Küme Evleri, Turan mahallesinde ise 29 Ekim Sokak, 30 Ağustos Sokak, 9 Eylül Sokak, Ardıç Sokak, Başöğretmen Atatürk Sokak, Cennet Sokak, Çiğdem Sokak, Çoban Sokak, Derviş Sokak, Erdoğan Bitek Sokak, Fatih Sokak, Gonca Sokak, Kabakçı Bahçe Küme Evleri, Okul Geçidi Sokak, Pınar Sokak, Söğüt Sokak ve Turan Köyü İç Yolu'nda elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3815278).

19 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Buruncuk mahallesinde Tahirbey Caddesi, Zeytinova mahallesinde ise Aktay Sokak, Bacalıhafız Sokak, Bağiçi Sokak, Çeşmeyolu Sokak, Çimen Sokak, Eğrek Caddesi, Eğrek Geçidi Sokak, Erendede Sokak, Eskiyağhane Sokak, Falakalı Sokak, Fidan Sokak, Gülcüoğlu Sokak, Güvertepe Sokak, Hacımehmet Sokak, Hafız Burhan Sokak, Hazne Sokak, Kasabalı Sokak, Kavakdibi Sokak, Kazımdirik Geçidi Sokak, Kızbacı Sokak, Kuzey Küme Evleri, Malaşlılar Sokak, Mandıra Sokak, Muallim İbrahim Sokak, Namık Kemal Caddesi, Nazım Hikmet Sokak, Ökçün Sokak, Salhane Sokak, Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat Caddesi, Şentürk Sokak, Tahirbey Caddesi, Tolaz Caddesi, Tolaz Geçidi Sokak, Torun Sokak, Üzümcü Geçidi Sokak, Üzümcü Sokak, Yaşar Kemal Caddesi, Yayla Sokak, Yetim İbrahim Sokak, Zeytinova Atatürk Caddesi, Zeytinova Bahçe Sokak, Zeytinova Dağ Sokak, Zeytinova Dere Sokak, Zeytinova Göçmen Sokak, Zeytinova Kazımdirik Caddesi, Zeytinova Köyü İç Yolu, Zeytinova Menekşe Sokak, Zeytinova Mithatpaşa Caddesi ve Zeytinova Zeytinlik Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3815294).

18 Eylül 2026 tarihinde saat 00.30 ile 01.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çiftçigediği mahallesinde Canlı İstasyon Caddesi, Çırpı Cami mahallesinde Vali Kazım Dirik Caddesi, Hasköy mahallesinde 6. ile 15. Çıkmaz Sokaklar, Adnan Menderes Sokak, Hasköy Cami Sokak, Hasköy İnönü Sokak, Mezarlık Yolu Sokak, Sazlık Sokak, Şehit İbrahim Erince Caddesi ve Vali Kazım Dirik Caddesi'nin yanı sıra Kızılcaova ve Mektep bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3816991).

Buca

17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çamlık mahallesinde 791, 793, 795, 797, 798, 801, 803, 803/1, 806, 808, 808/1, 812 ve 816. Sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3816791).

17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Göksu mahallesinde 679. Sokak ve bu sokağa bağlı çıkmazlar ile 684/20, 695. Sokak ve bağlı çıkmazlar ve Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda, Mustafa Kemal mahallesinde ise 254/A Grubu Küme Evleri ve 694. Sokağa bağlı birçok çıkmak sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3816898).

17 Eylül 2026 tarihinde saat 00.00 ile 00.30 arasında OG fider açması nedeniyle Gaziler mahallesinde 1052, 1054, 1055, 1056, 1080, 1081, 1082, 1083 ve 1084. Sokaklar ile Gazi Osman Paşa Caddesi'nde, Şirinkapı mahallesinde 1052, 1055 ve 1056/1. Sokaklar ile Gazi Osman Paşa Caddesi'nde, Yaylacık mahallesinde ise 1018'den 1030'a kadar olan sokaklar, 175, 184, 186, 190 ve 191 numaralı sokaklara bağlı çıkmazlar, 46 numaralı sokağa bağlı çıkmazlar, Gazi Osman Paşa Caddesi, Şehit Jandarma Komando Er Engin Demirci Parkı ve Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3816900).

17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Mustafa Kemal mahallesinde 686 numaralı sokağa bağlı birçok çıkmaz sokak ile 694 ve 697 numaralı sokaklara bağlı bazı çıkmazlarda elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3816904).

17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle İnönü mahallesinde 677, 680, 682, 683, 684 ve 685 numaralı sokaklara bağlı çıkmazlar ile Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda, Mustafa Kemal mahallesinde ise 697 numaralı sokağa bağlı bazı çıkmazlar ve Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3816907).

17 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Göksu mahallesinde 679 ve 684 numaralı sokaklara bağlı çıkmazlar ile Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda, Mustafa Kemal mahallesinde ise 694 ve 697 numaralı sokaklara bağlı çıkmazlar ile Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3816915).

17 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Mustafa Kemal mahallesinde 254 ve 686 ile 694 ve 697 numaralı sokaklara bağlı çıkmazlarda, Zafer mahallesinde ise 284/3, 284/5, 284/6, 284/7 ve 284/8. Sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3816918).

17 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle İnönü mahallesinde 672/8, 682/14 ve 685 numaralı sokaklara bağlı çıkmazlar, 689/3. Sokak, Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı ve Osman Serdengeçti Caddesi'nde, Mustafa Kemal mahallesinde ise 686 numaralı sokağa bağlı birçok çıkmaz ve Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3816920).

17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Ufuk mahallesinde 1001, 1019, 921 ve 928. Sokaklar ile Mehmetçik Caddesi ve Park İçi Yolu'nda elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3816940).

18 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çamlık mahallesinde 829, 841, 850, 851, 852, 855/1, 858, 863 ve 871. Sokaklar ile Fevzi Çakmak Caddesi'nde, Dicle mahallesinde 853'ten 877'ye kadar birçok sokak ve Fevzi Çakmak Caddesi'nde, Ufuk mahallesinde ise 2763, 3413, 848, 860'tan 917'ye kadar birçok sokak, Ceylan Sokak, Fevzi Çakmak Caddesi ve Kılıç Reis Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3817470).

18 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Karacaağaç mahallesinde 4001'den 4028'e kadar birçok sokak ile Belenbaşı Yolu Üzeri Sokak, Dede Sokak, Kırıklar Yolu Üzeri Sokak, Kolcu Bağı Grubu Sokak, Meşelik Yolu Sokak, Şehit Er Zeki Toker Caddesi, Yağ Yeri Grubu Küme Evleri ve Yolüstü Mevkii Sokak'ta, Kırklar mahallesinde ise 5025/2, 5025/3 ve 5025/5. Sokaklar ile Karabağlar Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3817480).

18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Mustafa Kemal mahallesinde 254/A Grubu Küme Evleri, 694 numaralı sokağa bağlı birçok çıkmaz ve 696 numaralı sokağa bağlı bazı çıkmazlar ile Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3817694).

18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Mustafa Kemal mahallesinde 254 ve 686 numaralı sokaklara bağlı çıkmazlar ile 694 ve 697 numaralı sokaklara bağlı bazı çıkmazlarda elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3817706).

18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Mustafa Kemal mahallesinde 686 numaralı sokağa bağlı birçok çıkmazda elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3817712).

18 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Mustafa Kemal mahallesinde 254, 254/18, 254/A Grubu Küme Evleri, 694 numaralı sokağa bağlı bazı çıkmazlar ve 696/15. Sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3817714).

18 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Mustafa Kemal mahallesinde 686 numaralı sokağa bağlı birçok çıkmazda elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3817719).

18 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Göksu mahallesinde 684/12. Sokak, İnönü mahallesinde 683 ve 684 numaralı sokaklar ile Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda, Mustafa Kemal mahallesinde ise 697/1 ve 697/2. Sokaklar ile Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3817721).

18 Eylül 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.00 arasında fiziki irtibat çalışması nedeniyle Karacaağaç mahallesinde 4022. Sokak, Meşelik Yolu Sokak ve Yolüstü Mevkii Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3817776).

18 Eylül 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Karacaağaç mahallesinde 4006, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015 ve 4017. Sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3817809).

19 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Adatepe mahallesinde 2, 2/16, 2/3, 2/6, 2/7, 2/8, 24, 25, 3/8 ve 6. Sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3818272).

19 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Adatepe mahallesinde 3/10, 3/11, 3/13, 3/15, 3/18, 3/21, 3/7, 3/8 ve 3/9. Sokaklar ile Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3818273).

19 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Adatepe mahallesinde 15, 2/8, 22, 3/5 ve 35/1. Sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3818277).

19 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Adatepe mahallesinde 11, 14, 15/1, 16, 18, 26/1, 3, 7 ve 9. Sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3818281).

19 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Adatepe mahallesinde 11/1, 14, 15, 15/1, 16, 18, 26/1 ve 28/9. Sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3818283).

19 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Adatepe mahallesinde 62/10, 62/5 ve 62/9. Sokaklar ile Erdem Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3818286).

Bergama

17 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Dağıstan mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3814989).

19 Eylül 2026 tarihinde saat 11.00 ile 13.00 arasında fiziki irtibat çalışması nedeniyle Bozköy, Çalıbahçe, Cevaplı, Eğrigöl, Karahıdırlı, Koyuneli, Kurfallı, Sarıdere, Tekkedere, Yenikent ve Zeytindağ mahallelerinde birçok sokak ve caddede elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3816816).

17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Aşağıcuma mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3816856).

18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Terzihaliller mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3816865).

Bornova

17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Rafet Paşa mahallesinde 5146, 5149, 5152, 5153, 5154, 5155 ve 5156. Sokaklar ile Burak Reis Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3815305).

17 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Naldöken mahallesinde 1243'ten 1271'e kadar birçok sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Sokak ve Naldöken Mezarlığı çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3816834).

18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında direk değişimi çalışması nedeniyle Beşyol mahallesinde 8001. Sokak, Badem Sokak, Beşyol Caddesi, Buket Sokak, Burçak Sokak, Çavdar Sokak, Çelik Sokak, Sardunya Sokak, Sarnıç Caddesi ve Yamaç Sokak'ta, Karaçam mahallesinde, Kurudere mahallesinde Doğa Sokak, Kartal Sokak ve Kurudere Caddesi'nde, Sarnıçköy mahallesinde ise Akyar Sokak, Filiz Sokak, Kordelya Sokak ve Sarnıç Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3817596).

18 Eylül 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında AG box arızası nedeniyle Atatürk mahallesinde 829/2, 893/2 ve 893/3. Sokaklar, 910. Sokak ve Yavuz Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3817684).

19 Eylül 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Kemalpaşa mahallesinde 7401 ve 7401/2. Sokaklar ile Kemalpaşa Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3817845).

19 Eylül 2026 tarihinde saat 20.00 ile 20.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Kazımdirik mahallesinde 400'den 419'a kadar birçok sokak ile Ankara Caddesi ve Fatih Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3818167).

19 ile 20 Eylül 2026 tarihleri arasında saat 20.00 ile 04.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Kazımdirik mahallesinde 403'ten 412'ye kadar birçok sokak ile Fatih Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3818169).

19 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 10.30 arasında AG pano arızası nedeniyle Barbaros mahallesinde 5238. Sokak ve Rafet Paşa mahallesinde Burak Reis Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3818306).

19 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında AG pano arızası nedeniyle Barbaros mahallesinde 5235, 5236, 5237 ve 5329. Sokaklar ile Burak Reis Caddesi'nde, Rafet Paşa mahallesinde ise 5154. Sokak ve Burak Reis Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3818311).

Karşıyaka

17 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Aksoy mahallesinde 1750 ve 1780. Sokaklar, Halim Erker Sokak, Hasan Tahsin Abakan Sokak ve Samim Kocagöz Parkı İçi Yolu'nda elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3814962).

Ödemiş

17 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Mescitli mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3816470).

17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Çamyayla mahallesinde Çamyayla Küme Evleri, Soğukpınar Küme Evleri, Yeşil Dere Küme Evleri ve Yeşil Kır Küme Evleri'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3816474).

17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Bülbüller, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Süleymanlar ve Veliler mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3816476).

17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle İlkkurşun, Kayaköy, Sekiköy ve Yeniköy mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3816480).

18 Eylül 2026 tarihinde saat 02.00 ile 03.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Balabanlı, Bozcayaka, Çamlıca, Çayır, Demirdere, Güney, Hamam, Kazanlı, Küçükören ve Küre mahallelerinde birçok sokak ve yolda elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3817032).

18 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Bademli, Mescitli ve Ovakent mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3817479).

18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle İlkkurşun, Kayaköy, Sekiköy ve Yeniköy mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3817515).

18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Bülbüller, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Süleymanlar ve Veliler mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma ID: 3817516).