Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bornova'da balkondan düşen Türk bayrağını genç katlayıp evin kapısına astı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bornova'da balkondan düşen Türk bayrağını genç katlayıp evin kapısına astı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Kızılay Mahallesi'nde dün, bir evin balkonundaki Türk bayrağı ipinin kopmasıyla yere düştü. Yoldan geçen bir genç bayrağı özenle katlayıp evin kapısına astı; o anlar apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir evin balkonunda asılı olan Türk bayrağı, ipinin kopması sonucu yere düştü. Yoldan geçen bir genç, bayrağın yerde olduğunu fark ederek duyarlı bir davranış sergiledi ve bayrağı özenle katlayıp evin kapısına astı.

Olay, Bornova Kızılay Mahallesi'nde dün meydana geldi. Mahalledeki bir evin balkonunda asılı bulunan Türk bayrağı, ipinin kopmasıyla sokağa düştü. O sırada yoldan geçmekte olan bir genç, bayrağın yerde kaldığını gördü. Duruma duyarsız kalmayan genç, hemen yere yaklaşarak Türk bayrağını büyük bir özenle yerden aldı. Çevredeki vatandaşların da dikkatini çeken bu anların ardından genç, bayrağı temiz bir şekilde katladı. Gencin, katladığı Türk bayrağını zarar görmemesi ve ev sahiplerinin rahatça alabilmesi için evin kapısına astığı öğrenildi.

O anlar apartmanın güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cristiano Ronaldo 15 dakikada hat-trick yaptı, Al Nassr 5-2 kazandı

41 yaşında bunu da yaptı! Cristiano Ronaldo'ya 15 dakika yetti
90 gün sonra tahliye edilen Sinem Dedetaş'tan ilk açıklama

Sinem Dedetaş 90 gün sonra evinde! İlk sözleri dikkat çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transferde dört büyükleri buluşturan isim! Menajerinden itiraf

Menajeri itiraf etti! Dört büyükler aynı yıldızın peşinde
Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında

Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasını kırmızı beyaza boyadı
Galatasaray, Köln'ün genç yıldızı Said El Mala'yı istiyor

Cimbom gözünü 50 milyon euroluk yıldıza dikti
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz

Taksicilerin eylemine New York uçağından yanıt verdi: Siz bittiniz!
Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını bıçakla öldürdü

Yemek sofrasında vahşet! Babasını katletti
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı

Görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer, yeni adresini açıkladı
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon! Liderlerle yemekteyken aradı

Trump'tan Erdoğan'a sürpriz telefon! Liderlerle yemekteyken aradı