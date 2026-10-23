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İzmir ve Muğla operasyonunda 63 kilo skunk ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir ve Muğla operasyonunda 63 kilo skunk ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'in Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçeleri ile Muğla'da eş zamanlı operasyonda 63 kilo 25 gram skunk ve 100 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı; sera benzeri üretim alanı ve araç içine kurulan özel düzenek bulundu.

İZMİR merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 63 kilo 25 gram skunk ve 100 kök kenevir ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Hint keneviri yetiştirmek için sera oluşturdukları, uyuşturucuları saklamak için otomobilde özel düzenek kurdukları belirlendi.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 Ekim'de İzmir'in Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçeleri ile Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 63 kilo 25 gram skunk ile 100 kök kenevir ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca sera benzeri Hint keneviri üretim alanı ile uyuşturucu saklamak için araç içerisine kurulmuş özel düzenek bulundu.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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