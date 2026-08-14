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Bornova'da Otomobil Yangını: 4 Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Bornova'da Otomobil Yangını: 4 Araç Kullanılamaz Hale Geldi
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İzmir'in Bornova ilçesinde bir otomobilde başlayan yangın, park halindeki diğer araçlara sıçradı. Toplam 4 otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir otomobilde başlayan ve park halindeki diğer araçlara sıçrayan yangında 4 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi 5003 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte park halinde bulunan 4 araca daha sıçradı. Yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında alevlere teslim olan 4 araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Ekipler, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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