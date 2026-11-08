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İzmir Bornova'da kamyonda 5 kilo 750 gram kokain bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir'in Bornova ilçesinde durdurulan kamyonda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 5 kilo 750 gram kokain bulundu, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri yürüttü.

İzmir'in Bornova ilçesinde durdurulan kamyonda 5 kilo 750 gram kokain bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Takibe alınan kamyon Bornova'da durduruldu.

Araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 5 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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