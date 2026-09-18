İzmir'de nefes borusuna şeker kaçan çocuğa Heimlich manevrası güvenlik kamerasında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İzmir'in Bornova ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan 3 yaşındaki çocuğun Heimlich manevrasıyla kurtarılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atatürk Mahallesi Muhtarı Mehmet Canpolat (40) muhtarlığa gelen kadının işlemlerini yaparken, kadının yanındaki 3 yaşındaki kız çocuğunun boğazına şeker kaçması üzerine müdahale etti.

Heimlich manevrası uygulayan Canpolat, şekeri çıkarttı. Olay, muhtarlıktaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Canpolat, AA muhabirine, annenin kızının sırtına vurmaya başladığını görünce çocuğun nefes alamadığını fark ettiğini söyledi.

Heimlich manevrası uyguladığını anlatan Canpolat, "Şeker çıkıp çocuk nefes almaya başlayınca derin bir nefes aldık. İlk yardım çok önemli. Herkesin eğitim almasını öneriyorum. İlk yardım eğitimi almasaydım o müdahaleyi yapamazdım." dedi.

Kaynak: AA