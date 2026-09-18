Bornova'da muhtarlıkta panik anları! Soluk borusuna şeker kaçan 2,5 yaşındaki kızı muhtar kurtardı

İİZMİR'in Bornova ilçesinde, soluk borusuna şeker kaçan 2,5 yaşındaki kız çocuğu, muhtar Mehmet Canbolat (40) tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Muhtar Canbolat, "Kız çocuk babası olduğum için evde de her an böyle bir şeyle karşılaşma ihtimaliyle bu manevraya çalıştım. Sürekli uygulayacakmış gibi kendimi alıştırıp hazırladım" dedi.

NEFES ALAMADI, MORARMAYA BAŞLADI

Olay, geçen hafta Atatürk Mahallesi'ndeki muhtarlıkta meydana geldi. Evrak işlemleri için muhtarlığa gelen ailenin 2,5 yaşındaki kızının soluk borusuna şeker kaçtı. Çocuğun nefes alamadığını ve morarmaya başladığını fark eden Atatürk Mahallesi Muhtarı, evli ve 1 kız çocuğu babası Mehmet Canbolat, Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahaleyle soluk borusuna kaçan şeker çıkan çocuk, yeniden nefes almaya başladı. Yaşananlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

İYİ Kİ KENDİMİ BU KONUDA GELİŞTİRİP BİLİNÇLENMİŞİM

Yaşananları anlatan Muhtar Canbolat, "Çok şükür, hızlı müdahaleyle şekeri çıkartmayı başardık. Hayata döndü. Bu tür manevralar, herkesin yapabileceği ancak eğitimsiz yapılamayacak bir teknik. Manevraya askerde, akabinde çalıştığım özel sektörde, en son Bornova Belediyesi ve Kaymakamlığımızın teşvikiyle yapılmış bir eğitimde çalıştım. Her tekniği bilmek, doğru uygulanacağı anlamına gelmiyor. Ancak kız çocuk babası olduğum için evde de her an böyle bir şeyle karşılaşma ihtimaliyle bu manevraya çalıştım. Sürekli uygulayacakmış gibi kendimi alıştırıp hazırladım.

Ayrıca muhtarlar her an, her yerde görev alabiliyor. Buraya hastası da geliyor, yaşlısı da geliyor, çocuğu da geliyor. Her an her şeyin olabileceği düşüncesiyle bu eğitimleri aldım. İyi ki kendimi bu konuda geliştirip, bilinçlenmişim. Böylece çocuğumuzu hayata yeniden bağladık. Annesi çok korkmuştu. Şekeri çıkarınca sevinçten gülmeye başladı. Umarım tekrar böyle bir olay yaşanmaz. Kendisine de bu konuda bilgi sahibi olmasının önemini anlattım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı