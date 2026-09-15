İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15-16 Eylül İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Eylül günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Ödemiş

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında, şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması kapsamında Bülbüller, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Süleymanlar ve Veliler mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır (Çalışma No: 3814961).

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında, yine şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Kayaköy mahallesine bağlı çok sayıda cadde ve sokakta kesinti uygulanacaktır (Çalışma No: 3814964).

15 Eylül 2026 günü saat 10.00 ile 12.00 arasında Bademli mahallesinde şebeke bakım çalışması yapılacaktır (Çalışma No: 3814969).

Aynı tarihte saat 09.00 ile 17.00 arasında Bademli, Mescitli ve Ovakent mahallelerinde şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması gerçekleştirilecektir (Çalışma No: 3815000).

16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Mescitli mahallesinde şebeke yenileme çalışması yapılacaktır (Çalışma No: 3815003).

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Demircili, Karadoğan, Seyrekli ve Üç Eylül mahallelerinde de şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması sürdürülecektir (Çalışma No: 3815008).

16 Eylül 2026 günü saat 09.30 ile 15.30 arasında Üçkonak mahallesinde şebeke bakım çalışması yapılacaktır (Çalışma No: 3815011).

Aynı tarihte saat 14.00 ile 19.00 arasında TEİAŞ irtibat ve yeni hat çalışması kapsamında Bebekler, Bülbüller, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Emmioğlu, İlkkurşun, Işık, Karadoğan, Karakova, Kayaköy, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Ortaköy, Sekiköy, Seyrekli, Şirinköy, Suçıktı, Süleymanlar, Tosunlar, Türkmen, Üç Eylül, Üzümlü, Veliler, Yeniköy ve Yusufdere mahallelerinde geniş çaplı bir kesinti yaşanacaktır (Çalışma No: 3815058).

20 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Çamyayla ve Horzum mahallelerinde şebeke bakım çalışması yapılacaktır (Çalışma No: 3815240).

17 Eylül 2026 günü saat 10.00 ile 18.00 arasında Mescitli mahallesinde şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması yapılacaktır (Çalışma No: 3816470).

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Çamyayla mahallesinde de benzer bir çalışma sürdürülecektir (Çalışma No: 3816474).

17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında Bülbüller, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Süleymanlar ve Veliler mahallelerinde şebeke yenileme çalışması tekrarlanacaktır (Çalışma No: 3816476).

Aynı tarihte saat 09.00 ile 17.00 arasında İlkkurşun, Kayaköy, Sekiköy ve Yeniköy mahallelerinde şebeke bakım çalışması yapılacaktır (Çalışma No: 3816480).

Bayındır

15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Yeşilova mahallesinde şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması yapılacaktır (Çalışma No: 3812554).

16 Eylül ve 17 Eylül 2026 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Yeşilova mahallesinde aynı kapsamda çalışmalar devam edecektir (Çalışma No: 3812579 ve 3812580).

15 Eylül 2026 günü saat 09.30 ile 17.30 arasında Elifli mahallesinde üç ayrı şebeke bakım çalışması gerçekleştirilecektir (Çalışma No: 3812632, 3812633 ve 3812635).

16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Tokatbaşı mahallesinde üç ayrı şebeke bakım çalışması yapılacaktır (Çalışma No: 3812662, 3812664 ve 3812668).

17 Eylül 2026 günü saat 09.00 ile 17.00 arasında Çınardibi mahallesinde şebeke bakım çalışması uygulanacaktır (Çalışma No: 3815224).

Bergama

15 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Aşağıılgındere ve Ilgıncaber mahallelerinde şebeke bakım çalışması yapılacaktır (Çalışma No: 3812617).

16 Eylül 2026 günü saat 10.00 ile 17.00 arasında Yalnızdam mahallesinde, saat 10.05 ile 17.05 arasında Muratlar ve Yalnızdam mahallelerinde, saat 10.10 ile 17.10 arasında ise yeniden Muratlar mahallesinde şebeke bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir (Çalışma No: 3812622, 3812625 ve 3812629).

17 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Dağıstan mahallesinde şebeke bakım çalışması yapılacaktır (Çalışma No: 3814989).

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Aşağıcuma mahallesinde şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması sürdürülecektir (Çalışma No: 3816856).

Karşıyaka

15 Eylül 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında üçüncü şahıs talebiyle planlanan bir çalışma nedeniyle Yalı mahallesinde kesinti yaşanacaktır (Çalışma No: 3813739).

16 Eylül 2026 günü saat 10.00 ile 14.00 arasında Bostanlı mahallesinde şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması yapılacaktır (Çalışma No: 3814955).

17 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Aksoy mahallesinde aynı kapsamda bir çalışma gerçekleştirilecektir (Çalışma No: 3814962).

Kemalpaşa

15 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında Mehmet Akif Ersoy mahallesinde şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması yapılacaktır (Çalışma No: 3813087).

Aynı gün saat 10.00 ile 15.00 arasında Akalan, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet, Aşağıkızılca, Çambel, Mehmet Akif Ersoy ve Yukarıkızılca Merkez mahallelerinde şebeke bakım çalışması uygulanacaktır (Çalışma No: 3813819).

17 Eylül 2026 günü saat 11.00 ile 15.00 arasında üçüncü şahıs talebiyle Halilbeyli mahallesinde bir çalışma yapılacaktır (Çalışma No: 3816930).

Aynı tarihte saat 09.00 ile 12.00 arasında Çambel mahallesinde şebeke bakım çalışması gerçekleştirilecektir (Çalışma No: 3817078).

Selçuk

17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında üçüncü şahıs talebiyle 14 Mayıs mahallesinde planlı bir çalışma yapılacak ve bu süre zarfında kesinti yaşanacaktır (Çalışma No: 3816861).