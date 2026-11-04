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İzmir Karabağlar ve Bornova'da sigara operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir'in Karabağlar ve Bornova ilçelerinde kaçak sigara operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı. Karabağlar'da 27 bin doldurulmuş makaron, 40 elektronik sigara ve 2 kilogram nargile tütünü; Bornova'da 352 paket bandrolsüz sigara ile 380 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ve Bornova ilçelerinde kaçak sigara operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karabağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Rafet Bele Mahallesi'nde yabancı uyruklu A.K'nin kullandığı motosikleti durdurdu.

Yapılan aramada 27 bin doldurulmuş makaron, 40 elektronik sigara ve 2 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Ekipler, Bornova ilçesinde ise F.E'nin evine baskın düzenledi.

Yapılan aramada 352 paket bandrolsüz sigara ve 380 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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