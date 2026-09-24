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Bingöl'de otomobil motoruna gizlenmiş 1 kilo 348 gram esrarla 3 zanlı tutuklandı

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Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda bir otomobilde dedektör köpekle yapılan aramada motor kısmına gizlenmiş 1 kilo 348 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir otomobilde dedektör köpek ile arama yapıldı.

Aramada, otomobilin motor kısmına gizlenmiş 1 kilo 348 gram esrar ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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