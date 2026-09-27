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Bingöl-Diyarbakır yolunda devrilen saman yüklü tırın yangını itfaiye söndürdü

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Bingöl-Diyarbakır yolunda devrilen saman yüklü tırın yangını itfaiye söndürdü
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Bingöl'ün Genç ilçesinde Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Yayla köyü mevkisinde sürücüsü ve kimliği henüz öğrenilemeyen saman yüklü tır devrildi. Devrilme sonucu tırda çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde devrilen saman yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bingöl- Diyarbakır kara yolunun Yayla köyü mevkisinde sürücüsü ve kimliği henüz öğrenilemeyen tır devrildi.

Devrilme sonucunda tırda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: AA
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