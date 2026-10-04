Bingöl Karlıova'da geleneksel at yarışları düzenlendi

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Kaymakamlık tarafından geleneksel at yarışları düzenlendi.

Toklular köyünde düzenlenen yarışmaya Erzurum, Muş ve Kars'tan atlarıyla gelen 40 yarışmacı katıldı.

Müsabakalarda Arap Atı A Grubu'nda Tolga Kınık, Arap Atı B Grubu'nda Fuat Karabağ, İngiliz Atı C Grubu'nda Ferdi Polat ve İngiliz Atı D Grubu'nda Ferit Karşal birinci oldu. Yarışmada dereceye girenlere para ödülü ve kupa verildi.

Türkçe ve Kürtçe müzik dinletilerinin de yer aldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vali Cahit Çelik de ata binerek alanda tur attı.

Çelik, yaptığı konuşmada, Karlıova ilçesinin geçmişte terör nedeniyle hizmet almakta sıkıntı yaşadığını söyledi.

Ülkede huzur ve güvenin oluşmasına liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve güvenlik güçlerine teşekkür eden Çelik, şunları kaydetti:

"Maalesef yıllarca terör belasından dolayı hem altyapı hem hizmet anlamında sıkıntı çektik hem de bu tür sosyal ve kültürel etkinlikler yapılamadı ama Allah'a binlerce şükürler olsun bugün Bingöl'ün dağlarında, ovalarında, yaylalarında, derelerinde huzur ve güven var. Böyle bir organizasyondan dolayı çok mutlu oldum."

Atları sevdiğini belirten Çelik, kendi yazdığı atları konu alan bir şiiri katılımcılara okudu.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, yarışmayı heyecanla takip ettiklerini dile getirdi.

Programda Kaymakam Abdulselam Bıçak ve Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl de birer konuşma yaptı.

Etkinliğe, Adalet Komisyonu Başkanı Muhammed Gökhan Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Solhan Kaymakamı Okan Yaz, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA