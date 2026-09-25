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Bingöl'ün yüksek rakımlı dağlarında kütük balı üretim sezonu bereketli geçti

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Bingöl'ün yüksek rakımlı dağlarında kütük balı üretim sezonu bereketli geçti
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Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi bölgesi ile Ilıcalar Beldesi'nin yüksek rakımlı alanlarında kütük balı sağımı gerçekleştirildi. Üretici Nihat Kanat, bu yılın bereketli geçtiğini belirterek üretimin doğal yöntemlerle sürdürüldüğünü ifade etti.

Bingöl'ün yüksek rakımlı dağlık bölgelerinde meşe kütüklerine yerleştirilen arılardan elde edilen kütük balının sağımı gerçekleştirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi bölgesi ile Ilıcalar Beldesi'nin yüksek rakımlı dağlık alanlarında kütük balı sağımı gerçekleştirildi. Bölgede geleneksel yöntemlerle sürdürülen kütük balı üretiminde, meşe ağacından hazırlanan kütüklere yerleştirilen arılar kullanılıyor. Arılar, yüksek rakımlı bölgelerde bulunan çok sayıda bitki ve çiçekten topladıkları nektar ve polenleri kovanlarına taşıyarak bal üretiyor. Üretim sezonunun tamamlanmasının ardından kütüklerde biriken bal, üreticiler tarafından geleneksel yöntemlerle sağım yapılarak elde ediliyor. Doğal ortamda ve yüksek rakımda gerçekleştirilen üretim, bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin önemli örnekleri arasında yer alıyor.

Kütük balı üreticisi Nihat Kanat, bu yılın kendileri açısından oldukça bereketli geçtiğini belirterek, yüksek rakımlı bölgelerde yapılan üretimin doğal yöntemlerle sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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