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Bingöl'de iki otomobil çarpıştı, Yeni Sancak Çevre Yolu'nda 3 kişi yaralandı

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Bingöl'de Yeni Sancak Çevre Yolu mevkiinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. 06 DG 9864 plakalı otomobilin 41 NF 596 plakalı otomobile arkadan çarptığı kazada yaralılar, UMKE ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; inceleme başlatıldı.

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Sancak Çevre Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 DG 9864 plakalı otomobil, 41 NF 596 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde lan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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