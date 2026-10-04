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Bingöl-Muş karayolunda devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

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Bingöl-Muş karayolunda devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
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Bingöl'de Bingöl-Muş karayolu Sarıçiçek köyü mevkiinde kamyonun devrilmesiyle meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bingöl'de kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Bingöl-Muş karayolu Sarıçiçek köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 AV 357 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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