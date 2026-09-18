Rize, Maraş, Çankırı, Sinop, Van, Kütahya, Mardin, Şırnak, Tokat, Kilis, Karabük, Iğdır, Erzincan, Bitlis, Bingöl yeni İl Emniyet Müdürü kim oldu?

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Emniyet Genel Müdürlüğü kapsamında gerçekleştirilen yeni atamalarla birlikte Rize, Maraş, Çankırı, Sinop, Van, Kütahya, Mardin, Şırnak, Tokat, Kilis, Karabük, Iğdır, Erzincan, Bitlis ve Bingöl’ün yeni İl Emniyet Müdürleri merak konusu oldu. Kararnamenin yayımlanmasının ardından arama motorlarında “Rize yeni İl Emniyet Müdürü kim oldu?”, “Van yeni Emniyet Müdürü kim?” ve diğer illerde göreve getirilen isimler araştırılmaya başlandı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARARNAMESİ YAYINLANDI

18 Eylül Cuma bugün yayımlanan Resmî Gazete ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki atama ve görev değişiklikleri kamuoyuna duyuruldu. EGM kararnamesi kapsamında teşkilatın farklı kademelerinde görev yapan isimlerle ilgili değişiklikler gerçekleştirilirken, yeni atamalar da belli oldu. Emniyet teşkilatındaki görev değişikliklerini takip eden vatandaşlar ise 18 Eylül EGM atamalarını ve kararname detaylarını araştırmaya başladı.

EGM ATAMALARI BELLİ OLDU

Resmî Gazete'de yayımlanan kararların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen atamalar gündeme geldi. Farklı makam ve görevlerde değişiklik yapılırken, kararname kapsamında yeni görev yerleri belirlenen isimler de belli oldu. EGM atama kararları, teşkilat içerisindeki yeni görev dağılımına ilişkin önemli detaylar içeriyor.

18 EYLÜL EGM KARARNAMESİNDE HANGİ DEĞİŞİKLİKLER VAR?

18 Eylül tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararnameyle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çeşitli görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Atama kararlarında yer alan isimler ve görev yerleri, kararın yayımlanmasıyla birlikte kamuoyunun bilgisine sunuldu.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA KARARLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararları PDF formatında yayımlanan kararname üzerinden incelenebiliyor. EGM bünyesindeki atamaların tamamını ve görev değişikliklerini görmek isteyenler, Resmî Gazete'de yayımlanan kararın ayrıntılarını takip ediyor. Kararnamede yer alan isimler ve yeni görevleri, ilgili karar metninde yer alıyor.

EGM ATAMALARI VE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Yeni kararnameyle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde pek çok makamda değişiklik yaşandı. Atama ve görev değişikliklerinin ardından gözler, yeni görevlerine başlayan emniyet personeline çevrildi. 18 Eylül Cuma EGM atamaları ile ilgili tüm isim ve görev bilgileri, yayımlanan kararname üzerinden takip edilebilecek.

İşte atamalar:

Yeni atanan il emniyet müdürleri

Karara göre, mevcut il emniyet müdürlüğü görevlerinden başka illere naklen atananlar şöyle:

İbrahim Kaba (Batman İl Emniyet Müdürü) Zonguldak İl Emniyet Müdürü

Barış Erkol (Bayburt İl Emniyet Müdürü) Çorum İl Emniyet Müdürü

Beyti Kalaycı (Bingöl İl Emniyet Müdürü) Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü

Aytekin Canitez ( Çankırı İl Emniyet Müdürü) Van İl Emniyet Müdürü

Celal Özcan (Gaziantep İl Emniyet Müdürü) Kocaeli İl Emniyet Müdürü

İsmail Karasakal (Gümüşhane İl Emniyet Müdürü) Rize İl Emniyet Müdürü

Faruk Karaduman (Kocaeli İl Emniyet Müdürü) Aydın İl Emniyet Müdürü

Osman Elbir ( Kütahya İl Emniyet Müdürü) Çankırı İl Emniyet Müdürü

Recep Tecimer (Mardin İl Emniyet Müdürü) Sinop İl Emniyet Müdürü

Serkan Karaman (Nevşehir İl Emniyet Müdürü) Balıkesir İl Emniyet Müdürü

Ahmet Arıbaş (Samsun İl Emniyet Müdürü) İzmir İl Emniyet Müdürü

Faruk Aydın (Tokat İl Emniyet Müdürü) Samsun İl Emniyet Müdürü

Murat Mutlu (Van İl Emniyet Müdürü) Diyarbakır İl Emniyet Müdürü

Sinan Ergen (Zonguldak İl Emniyet Müdürü) Kayseri İl Emniyet Müdürü

Merkez birimlerden il emniyet müdürlüğüne atananlar:

Serdar Büyükleblebici (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı) Gaziantep İl Emniyet Müdürü

Ali Süllü (Personel Başkanı) Denizli İl Emniyet Müdürü

Gökhan Demirtola (Dış İlişkiler Daire Başkanı) Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü

Yusuf Topcan (Terörle Mücadele Daire Başkanı) Yalova İl Emniyet Müdürü

Polis başmüfettişliğinden il emniyet müdürlüğüne atananlar ise şöyle:

Ali Erkan Aktaşgül Amasya İl Emniyet Müdürü

Bülent Gürcan Bartın İl Emniyet Müdürü

Yusuf Fatih Atay Batman İl Emniyet Müdürü

Ayhan Karaduman Bayburt İl Emniyet Müdürü

Mehmet Darendeli Bingöl İl Emniyet Müdürü

Hikmet Ataman Bitlis İl Emniyet Müdürü

Gökhan Dedebağı Burdur İl Emniyet Müdürü

Esat Feryadi Doköz Erzincan İl Emniyet Müdürü

Mahmut Ay Erzurum İl Emniyet Müdürü

Mehmet Yüksel Gümüşhane İl Emniyet Müdürü

Nihat Özen Hatay İl Emniyet Müdürü

Eraslan Er Iğdır İl Emniyet Müdürü

Osman Tınmazol Karabük İl Emniyet Müdürü

Mustafa Çakır Kırklareli İl Emniyet Müdürü

Arslan Bağrıaçık Kilis İl Emniyet Müdürü

Arif Hakan Tandoğan Kütahya İl Emniyet Müdürü

Mustafa Varol Mardin İl Emniyet Müdürü

Cemal Dalman Muş İl Emniyet Müdürü

Sinan Dallı Nevşehir İl Emniyet Müdürü

Yavuz Doğan Şırnak İl Emniyet Müdürü

Kenan Şengül Tokat İl Emniyet Müdürü

Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınan il emniyet müdürleri

Kararla, 25 il emniyet müdürü görevinden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Görevden alınan il emniyet müdürleri ve illeri şöyle:

Mahmut Çorumlu (Emniyet Genel Müdür Yardımcısı), Ahmet Birtan Erol (Afyonkarahisar), Ayhan Saraç (Amasya), Armağan Adnan Erdoğan (Aydın), Şükrü Yaman (Balıkesir), Hüseyin Adatepe (Bartın), Koray Şensoy (Bitlis), Ahmet Kurt (Burdur), Arif Pehlivan (Çorum), Yavuz Sağdıç (Denizli), Nurettin Gökduman (Diyarbakır), Zafer Baybaba (Erzincan), Rüştü Yılmaz (Hatay), Niyazi Turgay (Iğdır), Celal Sel (İzmir), Hasan Yiğit (Kahramanmaraş), Ahmet Canver (Karabük), Atanur Aydın (Kayseri), Sinan Çamuroğlu (Kırklareli), Aykut Korkmaz (Kilis), Melih Kuzudişli (Muş), Murat Türesin (Rize), Sibel Kılıçoğlu (Sinop), Volkan Sazak (Şırnak) ve Yılmaz Delen (Yalova).