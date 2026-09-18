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Bingöl'de şarampole devrilen minibüsteki 10 kişi yaralandı

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Bingöl (AA) - Bingöl'ün Adaklı ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Bingöl (AA) - Bingöl'ün Adaklı ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Bingöl-Adaklı kara yolunun Karaçubuk köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüsteki 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi ve Adaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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