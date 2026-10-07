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Bingöl'de otomobil ile motosiklet Kervansaray Kavşağı'nda çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Bingöl'de otomobil ile motosiklet Kervansaray Kavşağı'nda çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Bingöl'de Kervansaray Kavşağı'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı; kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kervansaray Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 RCZ 951 plakalı motosiklet ile 46 F 5535 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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